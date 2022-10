Grzegorz Mokry wraca do Legnicy. Został nowym trenerem, zajmującej ostatnie miejsce w tabeli piłkarskiej Ekstraklasy, ekipy Miedzi.

Grzegorz Mokry / Maciej Kulczyński / PAP

W 12 kolejkach obecnego sezonu wracająca do Ekstraklasy Miedź zgromadziła zaledwie sześć punktów.

W ubiegłym tygodniu posadę trenera Miedzi stracił Wojciech Łobodziński. W weekend w meczu z Cracovią (1-1) drużynę z Legnicy prowadził tymczasowo Radosław Bella, do tej pory asystent Łobodzińskiego.

W poniedziałek Miedź poinformowała, że nowym szkoleniowcem pierwszego zespołu został Grzegorz Mokry.

W ostatnim czasie Mokry pracował w Podbeskidziu Bielsko-Biała jao asystent Dariusza Żurawia, a wcześniej był trenerem drugoligowych Wigier Suwałki. W Miedzi pracował już jako asystent trenera Dominika Nowaka, a także jako szkoleniowiec drugiej drużyny.

Propozycja powrotu do Miedzi to dla mnie bardzo duże wyróżnienie. To pokazuje, że praca, którą w przeszłości wykonałem tutaj, została doceniona. Czuję przy tym duże wsparcie właściciela. Po raz trzeci na przestrzeni ostatnich lat mam zaszczyt pracować w Miedzi. Zrobię wszystko, co w mojej mocy, by utrzymać PKO BP Ekstraklasę w Legnicy - powiedział Mokry, cytowany na stronie klubu.