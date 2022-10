Piłkarze Rakowa Częstochowa powrócili na pierwsze miejsce w tabeli ekstraklasy po skromnej wygranej na własnym boisku z Miedzią Legnica 1:0. W drugim poniedziałkowym meczu, kończącym 12. kolejkę rozgrywek, Piast Gliwice przegrał z Widzewem Łódź 1:2.

Zawodnik Rakowa Częstochowa Vladyslav Kochergin i Angelo Henriquez z Miedzi Legnica / Waldemar Deska / PAP

W Częstochowie zwycięski gol padł już w 2. minucie, gdy Ivi Lopez z 18 metrów strzelił z rzutu wolnego w samo okienko bramki gości. Potem gospodarze starali się o kolejne trafienia, ale robili to wyjątkowo nieskutecznie.

W 78. minucie najlepszej okazji nie wykorzystali jednak goście. Strzał Angelo Henriqueza z rzutu karnego obronił Vladan Kovacevic. Miedź, która zamyka tabelę, kończyła spotkanie w dziesiątkę. W doliczonym czasie gry drugą żółtą i w efekcie czerwoną kartkę otrzymał Santiago Naveda.

Był to dla nas bardzo niewygodny mecz, bo jak się go nie wygra, to od razu będzie to sensacja, kompromitacja. Ale to jest sport, a w piłce wszystko jest możliwe. W sumie pojedynek był pod naszą kontrolą, choć jedna sytuacja mogła nam wszystko popsuć. Myślę tutaj o rzucie karnym dla Miedzi - skomentował trener Rakowa Marek Papszun.

Wideo youtube

W Gliwicach bramki dla Widzewa zdobyli Hiszpan Jordi Sanchez w 27. minucie oraz w 82. Norweg Kristoffer Hansen. Honorowego gola dla gospodarzy strzelił Michael Ameyaw w 90. minucie. Łódzka drużyna awansowała na piąte miejsce w tabeli.

Wideo youtube

W 12. kolejkach Raków zgromadził 26 punktów i o dwa wyprzedza Legię, która w sobotę w Warszawie wygrała z Wartą Poznań 1:0. Po 21 punktów mają Wisła Płock i Pogoń Szczecin. Obie drużyny grały w piątek - Wisła zremisowała w Białymstoku z Jagiellonią 1:1, a Pogoń przegrała w Mielcu ze Stalą 2:4.

Widzew ma w dorobku 20 punktów, natomiast szósta Stal - 19.

W niedzielę broniący tytułu Lech wygrał w Poznaniu z Radomiakiem 1:0 i zajmuje siódmą pozycję. Po słabym starcie sezonu "Kolejorz" przedłużył do siedmiu serię meczów w ekstraklasie bez porażki, a ma jeszcze jedno zaległe spotkanie.

W pozostałych meczach 12. kolejki w sobotę Śląsk Wrocław wygrał z Górnikiem Zabrze 4:1, Cracovia Kraków przegrała z Lechią Gdańsk 0:1 (106. gol w ekstraklasie Portugalczyka Flavio Paixao), a w niedzielę Zagłębie Lubin zremisowało z Koroną Kielce 1:1.