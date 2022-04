Mikołaj Marczyk i Szymon Gospodarczyk odnieśli pierwsze zwycięstwo w sezonie 2022. Załoga ORLEN Team rozpoczęła swoje tegoroczne starty na 6. PLATINUM Rajdzie Memoriale Janusza Kuliga i Mariana Bublewicza i absolutnie zdominowała swoich rywali. Dość powiedzieć, że druga załoga na mecie tej bardzo krótkiej imprezy straciła do nich ponad dwie minuty.

6. PLATINUM Rajd Memoriał Janusza Kuliga i Mariana Bublewicza otworzył tradycyjnie sezon rajdowy w Polsce. Impreza z bazą w Wieliczce otworzyła również sezon startów dla aktualnych mistrzów Polski i mistrzów Europy juniorów, czyli Mikołaja Marczyka i Szymona Gospodarczyka. Załoga ORLEN Team nakleiła na drzwi swojej Škody Fabii Rally2 evo numer jeden i to oni bez wątpienia byli głównymi faworytami do zwycięstwa.

Memoriał rokrocznie rozgrywany jest na cześć - jak wskazuje sama nazwa - Janusza Kuliga i Mariana Bublewicza - dwóch wielkich rajdowych legend naszego kraju. W tym roku rywalizacja stała pod znakiem niezwykle trudnych i wymagających warunków atmosferycznych. Przez cały weekend było bardzo zimno. Rajd rozpoczął się od dwóch przejazdów próby Węgrzyce Wielkie. Już po tych pierwszych 8 kilometrach rywalizacji przewaga Marczyka i Gospodarczyka nad drugą załogą wynosiła niemal 20 sekund.

Sobotniego wieczora przeprowadzono dwa przejazdy superoesu Wieliczka Rynek. To wtedy doszło do prawdziwego załamania pogody. Śnieżyca sprawiła, że kibice zaczęli się zastanawiać - to na pewno jeszcze Wieliczka, czy może już mroźna Szwecja? Również w tych - należy dodać - nierównych warunkach - załoga ORLEN Team pomimo przeciwności losu pokazała swoje niesamowite tempo i czucie samochodu w każdych warunkach i powiększyła jednocześnie przewagę nad rywalami.

W niedzielę rozegrano trzy pętle prób Brzegi oraz Węgrzyce Wielkie Strefa. Już bez opadów śniegu, aczkolwiek nadal w mroźnych, zmiennych warunkach, Marczyk i Gospodarczyk zdecydowanie wygrali wszystkie odcinki i cały 6. PLATINUM Rajd Memoriał Janusza Kuliga i Mariana Bublewicza z przewagą ponad dwóch minut nad załogą, która zajęła drugie miejsce.

Jesteśmy na mecie 6. PLATINUM Rajdu Memoriału Janusza Kuliga i Mariana Bublewicza. Bywałem tutaj już jako kibic, ale w tym roku po raz pierwszy miałem przyjemność wystąpić w Wieliczce w roli zawodnika - rozpoczął Mikołaj Marczyk.

To był bardzo zróżnicowany pod względem warunków rajd. Jeździliśmy po suchym, mokrym, a nawet po śniegu. To było bardzo wymagające. Na pewno to był dobry rajd pod kątem przygotowań do sezonu. Kończymy na pierwszym miejscu z dużą przewagą nad rywalami. Natomiast najważniejsze jest to, że było to piękne spotkanie rajdowej rodziny, które "zorganizowali" Janusz i Marian - oni cały czas są tutaj obecni z nami - podkreślił zwycięzca rajdu.

Wygrywamy 6. PLATINUM Rajd Memoriał Janusza Kuliga i Mariana Bublewicza. To niesamowite uczucie być tutaj w Wieliczce na najwyższym stopniu podium. Podczas tej rywalizacji wspominaliśmy też naszych wielkich mistrzów. To również dzięki nim startujemy w rajdach i na nich staramy się wzorować. Wygrać te zawody to naprawdę dla nas podniosła chwila, tym bardziej, że to moje rodzinne okolice - mówił na mecie Szymon Gospodarczyk.

Jesteśmy bardzo zadowoleni. To był bardzo ciężki i nieprzewidywalny rajd. Przecież wczoraj w Wieliczce zrobiła się prawdziwa zima. Odcinki były całe białe, a my zostaliśmy na gładkich oponach typu slick. Walczyliśmy tam o przetrwanie - ale udało się. Dzisiaj też warunki były zmienne - o poranku było mokro, później droga zaczęła przesychać. Tym bardziej cieszymy się z zebranych danych w tak różnych okolicznościach - zakończył pilot Mikołaja Marczyka.

Kolejnym startem załogi ORLEN Team będzie 40. Kowax Valašská Rally ValMez 2022 - 1. runda sezonu mistrzostw Czech i 2. runda mistrzostw Słowacji. Impreza odbędzie się w dniach 8-10 kwietnia a zawodnicy będą walczyć na 150 kilometrach odcinków specjalnych w okolicach Międzyrzecza Wołoskiego. Dla Marczyka i Gospodarczyka będzie to trening przed pierwszym występem w mistrzostwach świata - Rajdem Chorwacji.