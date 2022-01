Trener reprezentacji Polski, Igor Milicić, wybrał szeroki skład reprezentacji Polski na najbliższe spotkania kwalifikacyjne do mistrzostw świata. Polacy zmierzą się z Estończykami.

Po meczach z Izraelem i Niemcami, na Biało-Czerwonych czeka kolejne wyzwanie. Tym razem kadra w ramach kwalifikacji do mistrzostw świata 2023 zagra dwa spotkania z Estonią. Pierwszy mecz zaplanowany jest na 25 lutego w Tallinnie, a następny reprezentacja trzy dni później zagra przed własną publicznością.

Do szerokiego składu kadry w tym okienku, po konsultacji z całym sztabem szkoleniowym, postanowiliśmy dołączyć kilku bardziej doświadczonych zawodników. Już wcześniej sygnalizowałem, że nie wykluczam powołania tych graczy, gdy reprezentacja będzie ich potrzebowała. Ponadto, trudna sytuacja związana z pandemią koronawirusa sprawia, że musimy być gotowi na nieobecność niektórych koszykarzy. Przed nami niezwykle ważne spotkania przeciwko Estonii. Liczymy w nich na zwycięstwa, które pomogą nam w awansie do drugiej fazy grupowej kwalifikacji do mistrzostw świata - mówi trener Igor Milicić.

Wśród powołanych jest także Mateusz Ponitka. Jego Zenit St. Petersburg w trakcie okienka reprezentacyjnego ma zaplanowane dwa spotkania w Eurolidze. Zostawiamy sobie jednak cień szansy na jego grę w przypadku przełożenia któregoś meczu jego zespołu w tych rozgrywkach - dodaje Milicić.

Szeroki skład reprezentacji Polski:

Rozgrywający:

Andrzej Mazurczak, Enea Zastal BC Zielona Góra

Andrzej Pluta, Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz

Marcel Ponitka, Parma-Parimatch Perm (Rosja)

Jakub Schenk, King Szczecin

A.J. Slaughter, Herbalife Gran Canaria (Hiszpania)

Rzucający:

Jakub Karolak, WKS Śląsk Wrocław

Łukasz Kolenda, WKS Śląsk Wrocław

Filip Matczak, King Szczecin

Michał Michalak, EWE Baskets Oldenburg (Niemcy)

Dominik Wilczek, Asseco Arka Gdynia

Niscy skrzydłowi:

Jakub Garbacz, Arged BM Stal Ostrów Wielkopolski

Michał Kolenda, Trefl Sopot

Jakub Nizioł, Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz

Mateusz Ponitka, Zenit St. Petersburg (Rosja)

Michał Sokołowski, Nutribullet Treviso Basket (Włochy)

Silni skrzydłowi:

Aaron Cel, Twarde Pierniki Toruń

Aleksander Dziewa, WKS Śląsk Wrocław

Tomasz Gielo, Peristeri Ateny (Grecja)

Grzegorz Kulka, Legia Warszawa

Jarosław Zyskowski, Enea Zastal BC Zielona Góra

Środkowi:

Aleksander Balcerowski, BC Mega Basket Belgrad (Serbia)

Adrian Bogucki, Asseco Arka Gdynia

Damian Kulig, Arged BM Stal Ostrów Wielkopolski

Dominik Olejniczak, BCM Gravelines Dunkierka (Francja)

Mikołaj Witliński, Grupa Sierleccy Czarni Słupsk

Sztab reprezentacji Polski:

Trener główny: Igor Milicić

Dyrektor sportowy: Łukasz Koszarek

Asystenci: Artur Gronek, Grzegorz Kożan, Marek Popiołek

Trener przygotowania motorycznego: Dominik Narojczyk

Fizjoterapeuci: Łukasz Witczak, Arkadiusz Markiewicz

Lekarz: Marcin Błoński

Kierownik: Maciej Krupiński

Oficer prasowy: Paweł Łakomski