Podkreślił, że w starciu tak mocnych ekip szanse na wygraną wynoszą 50 na 50.

Zaksa gra w tym składzie już od kilku sezonów, wszystkie trybiki ma dotarte. My mamy nowe twarze w zespole, ale nie ma poczucia, że to obcy ludzie. Jakość i ambicje pozostały. W lidze radzimy sobie bardzo dobrze, atmosfera w szatni jest świetna i to się przekłada na grę. Pojedziemy do Katowic, by wygrać i trzeci raz z rzędu wywalczyć trofeum. A rywale na pewno będą chcieli przerwać naszą passę - dodał Gladyr.

Siatkarze Zaksy znają siłę rywala, bo w ostatnich dwóch meczach o to trofeum przegrali z Jastrzębskim Węglem, ale jednocześnie celują w pierwsze trofeum w tym sezonie.

Naszym celem jest wygranie wszystkiego w tym sezonie. Mamy do tego argumenty, ale najważniejsze będzie zdrowie. Zespół z Jastrzębia jest bardzo mocny, doszedł jeszcze do nich dodatkowo Hubi - to bardzo duże wzmocnienie - podkreśla przyjmujący Zaksy Bartosz Bednorz.

A Hubi to oczywiście Norbert Huber, który w ubiegłym sezonie grał jeszcze w Zaksie, a dziś zagra po raz pierwszy przeciwko swoim kolegom z byłej drużyny.

https://twitter.com/PlusLiga_/status/1720045087273742421

Początek meczu w katowicki Spodku o 17:30.