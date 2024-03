Po 24 latach Widzew wreszcie tego dokonał. W ekstraklasowym klasyku Łodzianie pokonali Legię Warszawa 1:0. Gola na wagę trzech punktów zdobył w doliczonym czasie gry Fran Alavarez.

Zawodnicy Widzewa Łódź cieszą się z gola / Marian Zubrzycki / PAP

W rozegranym przy komplecie publiczności 74. łódzko-warszawskim ligowym starciu w ekipie gospodarzy z powodu kontuzji zabrakło Jordiego Sancheza. Dla Widzewa była to duża strata, bo hiszpański napastnik wyjątkowo mobilizuje się na ważne mecze - zdobył gola w pierwszym w tym sezonie spotkaniu z Legią, w którym stołeczny zespół zwyciężył 3:1 oraz w obu derbowych pojedynkach. Do składu ekipy gości po pauzie za kartki wrócił za to Serb Radovan Pankov, ale do Łodzi z różnych względów nie przyjechali Czech Tomas Pekhart, Patryk Kun i Artur Jędrzejczyk.

Pierwszy kwadrans niedzielnego klasyku przebiegał pod dyktando Legii, która od razu stworzyła groźną okazję. Po dośrodkowaniu Pawła Wszołka główkował Ryoya Morishita, ale strzał Japończyka był zbyt lekki by zaskoczyć Rafała Gikiewicza. W 9. minucie dwukrotny reprezentant swojego kraju pokonał bramkarza Widzewa, lecz wcześniej był na spalonym. Dwie minuty później bardzo dobrej okazji do objęcia prowadzenia przez gości nie wykorzystał Hiszpan Marc Gual, a strzał głową Wszołka złapał Gikiewicz.

Gospodarze pierwszą akcję przeprowadzili w 15. minucie, kiedy płaskie uderzenie Antoniego Klimka zatrzymał Dominik Hładun. Następnie z podania Bartłomieja Pawłowskiego nie skorzystał Bośniak Imad Rondic.

W 25. minucie kolejną dobrą okazję pod bramką łodzian zmarnował Gual, a w drugiej części pierwszej połowy coraz groźniejsze okazje stwarzali piłkarze Daniela Myśliwca. M.in. strzał Pawłowskiego zablokował Pankov, a w 44. minucie do dośrodkowania Klimka doszedł Rondic, jednak Hładun nie dał się zaskoczyć.

Druga połowa toczyła się w sennym tempie. Oba zespoły miały duży problem ze stworzeniem okazji bramkowej. Legii udało się to w 54. minucie, lecz znów pod bramką gospodarzy źle zachował się Gual. Z kolei w 74. minucie na bramkę Hładuna strzelał Portugalczyk Fabio Nunes.

Ciekawiej zrobiło się dopiero w doliczonym czasie gry. Najpierw bardzo dobrej okazji po akcji debiutującego w ekstraklasie 19-letniego Wojciecha Urbańskiego nie wykorzystał Kapustka. Chwilę później akcja przeniosła pod drugą bramkę i niepilnowany w polu karnym Fran Alvarez precyzyjnym strzałem pokonał bramkarza Legii.