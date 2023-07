Gorąco jest nie tylko w pogodzie, ale też na rynku transferowym. Kolejne plotki mówią o zainteresowaniu Polakami ze strony nieprawdopodobnie bogatej, choć na razie kiepskiej piłkarski ligi Arabii Saudyjskiej. Tamtejsze kluby mają być zainteresowanie Piotrem Zielińskim i Krzysztofem Piątkiem. Na transfer wewnętrzny może też liczyć Grzegorz Krychowiak.

Krychowiakiem zainteresowany jest Abha Club? / Tom Weller / PAP/DPA

Zieliński może odejść z Napoli

Piotr Zieliński chce opuścić piłkarski klub Napoli i kusi go astronomiczna oferta przedstawiona przez zespół Al-Ahli z Arabii Saudyjskiej. Informują o tym włoskie media, które podkreślają, że jeden z głównych powodów tych zamiarów nie dotyczy piłki nożnej, ale ma związek z poważnym incydentem sprzed kilku tygodni, gdy włamano się do domu piłkarza pod Neapolem. Sprawcy przy pomocy materiałów wybuchowych wysadzili sejf.

Według dziennika Tuttosport to właśnie to zdarzenie sprawiło, że polski zawodnik gotów jest opuścić Neapol i przyjąć ofertę około 35 milionów euro w ramach trzyletniego kontraktu z klubem z Arabii Saudyjskiej. Jak zaznaczono, jest on coraz bardziej przekonany do pomysłu przenosin do najbardziej utytułowanego klubu saudyjskiego z siedzibą w stolicy - Rijadzie.

Portale piłkarskie z regionu Kampania informują, że Saudyjczycy są gotowi wykupić Polaka z klubu Napoli, który jest tegorocznym mistrzem kraju. Ale piłkarzem ma być zainteresowane również rzymskie Lazio.

Gdyby Zieliński zdecydował się na przeprowadzkę do Arabii Saudyjskiej, miałby okazję grać w tamtejszej lidze przeciwko takim zawodnikom jak Cristiano Ronaldo, Karim Benzema, N’Golo Kante, Marcelo Brozovic i także spotkać swoich byłych kolegów z neapolitańskiego klubu: Kalidou Koulibaly'ego i Davida Ospinę.

Piątek na wylocie z Herthy

Krzysztof Piątek wrócił z wypożyczenia z włoskiej Salernitany, ale wygląda na to, że Hertha nie widzi go w swoim składzie. Polak nie pojechał na obóz przygotowawczy, ale został w Berlinie, gdzie trenuje z grupką innych piłkarzy, będących na wylocie z klubu.

Jak sugerują tamtejsze media: chodzi o to, że Piątek jest po prostu ogromnym obciążeniem finansowym dla klubu. Hertha po spadku z ligi chce odchudzić swój budżet. Najłatwiej zrobić to, sprzedając dobrze opłacanych zawodników.

W mediach pojawiły się doniesienia łączące Piątka ze Sportingiem Lizbona, który ostatecznie na Polaka się nie skusił. Mówiło się też o ponownym zainteresowaniu piłkarzem ze strony Genoi. Najnowsze doniesienia łączą naszego piłkarza z klubem z Arabii Saudyjskiej - Al. Khaleej.

Krychowiak u Michniewicza?

Polski - wygląda na to, że już były - kadrowicz grał już w Arabii Saudyjskiej w klubie Al Shabab, w którym zbierał bardzo dobre recenzje. Szefostwo zespołu próbowało negocjować z Polakiem nowe warunki, ale wygląda na to, że negocjacje nie potoczyły się po myśli klubu. Portal footmercato.net twierdzi, że Krychowiakiem zainteresowany jest Abha Club. To zespół z dwunastego miejsca ligi Arabii Saudyjskiej, który ostatnio zatrudnił Czesława Michniewicza na stanowisku trenera.

Polski szkoleniowiec - według doniesień portalu - ma priorytetowo traktować kwestię wzmocnienia środka pola.