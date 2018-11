Selekcjoner piłkarskiej reprezentacji Portugalii Fernando Santos spodziewa się, że Polska będzie trudnym przeciwnikiem we wtorkowym spotkaniu Ligi Narodów. Przewiduje, że biało-czerwoni będą chcieli dowieść swej wartości.

Zawodnicy piłkarskiej reprezentacji Polski / PAP/Bartłomiej Zborowski /

Santos podczas poniedziałkowej konferencji prasowej w Guimaraes przyznał, że Portugalczycy są faworytami wtorkowego meczu. Zaznaczył, że gra przed własną publicznością powinna dodać animuszu jego podopiecznym.

Portugalski selekcjoner podkreślił jednak, że pomimo spadku Polaków z pierwszej dywizji Ligi Narodów, "przestrzegałby przed lekceważeniem wtorkowego rywala".



Santos przypomniał, że Polacy na początku rozgrywek LN byli poważnym pretendentem do awansu. Nasi rywale bardzo dobrze weszli w fazę tych rozgrywek, odnosząc cenny remis we Włoszech. To dawało im na starcie dosyć dobrą pozycję w naszej grupie - stwierdził portugalski szkoleniowiec.



Selekcjoner uznał, że w obu późniejszych meczach Polacy zagrali stosunkowo dobrze, czego nie odzwierciedlały końcowe rezultaty spotkań. Oni nie grali tak źle, jak wygląda ich pozycja w naszej grupie. Uważam, że obie ostatnie porażki Polaków były przypadkowe - dodał.



Santos spodziewa się we wtorek zaciętego pojedynku. Obawia się, że biało-czerwoni będą próbować zaskoczyć jego podopiecznych.



To dobra ekipa, która będzie chciała dowieść swej wartości. Będą zapewne grali z większą swobodą niż we wcześniejszych meczach, w których walczyli o awans do czołowej czwórki LN. Teraz będą na większym luzie i myślę, że są w stanie wygrać z nami. Dlatego powinniśmy w sposób dojrzały podejść do tego spotkania - podsumował Santos.



Obecność na konferencji prasowej rezerwowego bramkarza Beto może świadczyć o tym, że to on, a nie Rui Patricio stanie we wtorek między słupkami w meczu przeciwko Polsce.



Wtorkowy pojedynek w Guimaraes między Portugalią i Polską rozpocznie się o godz. 20.45 czasu warszawskiego.

