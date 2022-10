Niemal 400 startów w wyścigach indywidualnych i drużynowych, medale na igrzyskach, mistrzostwach świata, Europy i kraju. Z sukcesów łyżwiarki przez lata cieszyli się kibice z całej Polski. 34-letnia Natalia Czerwonka w piątek ogłosiła koniec kariery sportowej.

Natalia Czerwonka / Piotr Nowak / PAP

Sport mnie wychował, kształtował od 10 roku życia i pozwolił poznać wartościowych ludzi, zwiedzić najdalsze zakątki świata oraz spełniać swoje marzenia. Teraz - po 24 latach ścigania się, postanowiłam zrealizować nowe, równie wymagające cele - powiedziała srebrna medalistka olimpijska z roku 2014 w wyścigu drużynowym w łyżwiarstwie szybkim.

Mistrzyni zasiliła sztab kadry narodowej, gdzie pracuje w zespole trenerów short tracku jako asystentka Urszuli Kamińskiej. Mimo końca kariery pasja do sportu nadal pozostanie w życiu Natalii - teraz swoją wiedzą i doświadczeniem chce się dzielić z innymi.

Jednym z jej marzeń jest prowadzenie i dalszy rozwój Akademii Sportowego Rozwoju Natalii Czerwonki. Pomysł na to, by podążać za kolejnym marzeniem narodził się dzięki ówczesnemu trenerowi panczenistki, Arkadiuszowi Skonecznemu, w 2017 roku przed mistrzostwami świata w Korei Płd. Czerwonka, jak sama podkreśla, jest osobą, która od razu wciela pomysły w życie.

Teraz zależy mi, aby moi wychowankowie nie tylko uczestniczyli w igrzyskach olimpijskich, ale wrócili z nich z medalami. Ja swój już zdobyłam. O swoich marzeniach trzeba mówić głośno i śmiało - dodała czterokrotna olimpijka.

W uroczystości wzięli udział znamienici goście, m.in. sekretarz generalny PKOl Adam Krzesiński, prezes Polskiego Związku Łyżwiarstwa Szybkiego Rafał Tataruch, honorowy prezes PZŁS Kazimierz Kowalczyk oraz olimpijki z drużyny, która w Soczi zdobyły wspólnie medal - Katarzyna Woźniak i Luiza Złotkowska.

Wypadek podczas zgrupowania

W roku zdobycia medalu olimpijskiego miało miejsce wydarzenie, które trwale mogło przekreślić życiowe plany Czerwonki. Zawodniczka uległa wypadkowi - jadąc rowerem zderzyła się z ciągnikiem. Do zdarzenia doszło podczas zgrupowania w Spale, gdzie łyżwiarka przygotowywała się do nowego sezonu. Pomimo tego, że życiu łyżwiarki nie zagrażało niebezpieczeństwo, postawiona przez lekarzy diagnoza w postaci złamanego kręgosłupa na zawsze odmieniła życie sportsmenki. Intensywna rehabilitacja przyniosła efekty i gdy tylko stan zdrowia na to pozwolił, ponad rok później wróciła do treningów.

Dzięki swojej determinacji Czerwonka ma na swoim koncie srebrny medal olimpijski, trzy krążki mistrzostw świata (srebrny i brązowy w drużynie oraz brązowy w drużynie sprinterskiej) i jeden mistrzostw Europy (brązowy na dystansach), dziewięć medali Pucharu Świata. 67-krotnie stawała na podium, w tym 34 razy na najwyższym stopniu, w mistrzostwach Polski.

Czerwonka do Muzeum Sportu przekazała swój strój, w którym startowała w igrzyskach w Pjongczangu.