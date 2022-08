Rośnie liczba zakażonych koronawirusem kolarzy podczas Vuelta a Espana. W środę wycofał się piąty w klasyfikacji generalnej Brytyjczyk Simon Yates.

Simon Yates / JAVIER LIZON / PAP/EPA

Zawodnik miał pozytywny wynik testu na Covid-19. Informację potwierdził jego zespół BikeExchange-Jayco.

Triumfator Vuelty z 2018 roku miał niewielką gorączkę i bóle ciała w nocy, a badania lekarskie potwierdziły jego stan zdrowia. W związku z tym kierownictwo zespołu postanowiło wycofać go z rywalizacji przed środowym 11. etapem.

30-letni kolarz w klasyfikacji generalnej zajmował piątą lokatę ze stratą 4.50 min do lidera Belga Remco Evenepoela (Quick-Step Alpha Vinyl).

Coraz więcej zakażonych

W poniedziałek w dniu przerwy wszyscy uczestnicy przeszli testy na obecność koronawirusa.

Rozprzestrzenianie się wirusa w peletonie przyspieszyło w ostatnich dniach. Od startu wyścigu 19 sierpnia w Holandii co najmniej 18 kolarzy uzyskało pozytywny wynik testu na Covid-19, z czego 15 odnotowano od piątku.

W poniedziałek wirus wykryto u dwójki zawodników - Duńczyka Mathiasa Norsgaarda (Movistar) i Australijczyka Jarrada Driznersa (Lotto-Soudal). Ale we wtorek przed startem do etapu o długości 30,9 km - jazdą indywidualną na czas z Elche do Alicante, z wyścigu z tego samego powodu wycofano trzech kolejnych kolarzy. To Brytyjczyk Ethan Hayter (Ineos Grenadiers), Australijczyk Harry Sweeny (Lotto-Soudal) i Hiszpan Jose Herrada (Cofidis).

Na starcie nie pojawił się także walczący o zieloną koszulkę Irlandczyk z Bory Sam Bennett, ale na razie nie są znane powody.

Monitoring jak podczas Tour de France

Międzynarodowa Unia Kolarska (UCI) potwierdziła ponownie, że na trasie Vuelty wdrożony jest ten sam system monitorowania zdrowia zawodników, jaki był podczas Tour de France. "UCI zaleca zdecydowanie codzienne monitorowanie za pomocą testów antygenowych wszystkich członków zespołu, niezależnie od tego, czy są zaszczepieni, czy nie" - napisano w oficjalnym komunikacie.

W lipcu 17 kolarzy musiało zrezygnować z udziału w Tour de France z powodu COVID-19. Był wśród nich m.in. Brytyjczyk Chris Froome, czterokrotny zwycięzca zawodów, Francuzi Guillaume Martin i Warren Barguil, Nowozelandczyk George Bennett czy Duńczyk Magnus Cort Nielsen.