Siedmioro polskich zawodników wystartuje w mistrzostwach Europy w maratonie kajakowym, które w czwartek rozpoczynają się w chorwackim Slavonskim Brodzie. "W kadrze mamy kilka mocnych punktów, które z pewnością stać na wysokie miejsca" – mówi Mateusz Rynkiewicz, opiekun naszej kadry.

Reprezentacja Polski z szansami na medale w maratonie kajakowym w Chorwacji / PZKAJ / Materiały promocyjne

W składzie Biało-Czerwonych na bałkański czempionat znaleźli się medaliści zeszłorocznych mistrzostw Europy z Silkeborga. W Danii złoto w C1 na dystansie 3,4 kilometra wywalczył Mateusz Borgieł, który wspólnie z Mateuszem Zuchorą (obaj AZS Politechnika Opolska) sięgnęli także po srebro w C2 na 26,2 km. Obaj staną przed następną medalową szansą.

W tym roku liczę na kolejne złoto i mam nadzieję, że uda się nam to osiągnąć w C2 26,2 km. W dwójce przypłynęliśmy tuż za Hiszpanami. W przeszłości już byliśmy mistrzami Europy i fajnie byłoby to powtórzyć - nie ukrywa Borgieł. Te zawody to dla nas także okazja, aby sprawdzić, czy jesteśmy w dobrej dyspozycji przed mistrzostwami świata w duńskim Vejen Kolding (31 sierpnia - 3 września), które będą dla nas ważniejszą imprezą i na której celujemy w złoto - uzupełnia.

W Chorwacji sprawdzimy siebie w jedynce, która w programie jest dzień przed zmaganiami dwójek. Zobaczymy przed MŚ, czy jesteśmy w stanie płynąć dzień po dniu na równym poziomie, czy jeszcze wymaga to od nas mocniejszego przygotowania - dopowiada z kolei Zuchora.

Poza nimi wystąpią także inni ubiegłoroczni medaliści ME z Warty Poznań. Przed rokiem w Silkeborgu brąz w C1 na 15,4 km zdobyła Paulina Grzelkiewicz, a najlepszy w C1 19 km wśród juniorów został Eryk Wilga, który tym razem wystartuje już wśród młodzieżowców. W Chorwacji zobaczymy też ich klubowych kolegów - Aleksa Wilgę i Krystiana Kubicę. Grono polskich reprezentantów wspieranych przez PGE Polską Grupę Energetyczną S.A. uzupełnia Igor Wyszkowski (AZS AWF Poznań).

W kadrze mamy kilka mocnych punktów, które z pewnością stać na wysokie miejsca. Tacy zawodnicy jak Borgieł czy Zuchora przez lata startów wyrobili sobie markę w europejskim i światowym maratonie. Z ich strony należy się spodziewać rezultatów na zeszłorocznym poziomie. Zobaczymy, czy zbudowana forma wystarczy do medali - mówi Mateusz Rynkiewicz, trener reprezentacji Polski w maratonie kajakowym. Na treningach bardzo dobrze prezentował się junior Krystian Kubica, który wystartuje w C1 i C2 z Aleksem Wilgą. Z kolei Igor Wyszkowski, inny z juniorów, wystąpi w rozgrywanej pierwszy raz konkurencji K1 short race i na długim dystansie - dodaje.

Jak przyznają nasi reprezentanci, na przestrzeni ostatnich lat widać wyraźny wzrost zainteresowania maratonem kajakowym.

Na świecie to coraz bardziej popularna odmiana kajakarstwa. To ciekawa rywalizacja, cały czas coś się dzieje. Co kółko jest przenoska i ludzi to bardzo interesuje. Na trybunach podczas ostatnich MŚ w Portugalii było ponad 20 tysięcy widzów - przypomina Borgieł. Jako reprezentacja również cały czas się rozwijamy. Zdobywamy coraz więcej medali w maratonie, osiągając z roku na rok coraz lepsze wyniki. Zaczynamy się liczyć ze światową czołówką w klasyfikacji medalowej. To dobry prognostyk na przyszłość - uważa Zuchora.

Pierwsze wyścigi w ramach ME w maratonie kajakowym w Slavonskim Brodzie w czwartek, 12 lipca. Koniec regat zaplanowano na niedzielę, 16 lipca.

Kadra reprezentacji Polski na ME w maratonie kajakowym w Slavonskim Brodzie (Chorwacja)

Igor Wyszkowski (AZS AWF Poznań), Alex Wilga, Krystian Kubica, Paulina Grzelkiewicz, Eryk Wilga (wszyscy Warta Poznań), Mateusz Borgieł, Mateusz Zuchora (AZS Politechnika Opolska)