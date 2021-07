W budżecie spółki organizującej rozgrywki piłkarskiej ekstraklasy na sezon 2021/22 znalazło się 230 milionów złotych - poinformowano w komunikacie. To rekordowa kwota, wynikająca także z tego, że w elicie zagra 18 zespołów, a więc o dwa więcej niż zwykle.

Kibice Śląska Wrocław / Maciej Kulczyński / PAP

Powiększenie ligi do 18 zespołów w oczywisty sposób wpływa na podział środków pomiędzy kluby Ekstraklasy (...). Dzięki podpisanym przez nas umowom - zarówno z oficjalnymi nadawcami, jak i z pozostałymi partnerami - wynagrodzenia dla klubów zaplanowane na najbliższy sezon wyniosą 230 mln zł. Stąd też powiększenie ligi nie musi oznaczać zmniejszenia wypłat dla klubów - powiedział prezes Ekstraklasy S.A. Marcin Animucki, cytowany w komunikacie.

Z całkowitej puli 230 mln 44 procent, czyli 101,2 mln, stanowi kwota, która będzie rozdysponowana po równo między wszystkie kluby. Każdy otrzyma zatem ok. 5,6 mln zł niezależnie od wyników sportowych. Z tych środków łącznie 18 mln (po jednym milionie na klub) przeznaczone zostanie na szkolenie młodzieży.

Kolejne 33,5 procent całkowitej puli (ok. 77 mln zł) zależeć będzie od sportowych osiągnięć, z różnymi kwotami zależnie od pozycji w tabeli, zakwalifikowania się do europejskich pucharów, spadku do niższej dywizji.

Jedna piąta puli wypłacana będzie na podstawie rankingu historycznego, tworzonego na podstawie wyników w pięciu ostatnich sezonów, a 2,5 procent przeznaczone zostanie na współfinansowanie programu Pro Junior System.