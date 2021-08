Rafał Sonik zajął drugie miejsce, w zakończonym w niedzielę, Rajdzie Sertoes w Brazylii. Ta lokata oznacza, że po trzech rundach Pucharu Świata FIM, został nowym liderem cyklu. Zakończona rywalizacja miała również historyczny aspekt. Był to 48. ukończony przez krakowianina rajd tej rangi, a to czyni go rekordzistą w świecie cross-country.

