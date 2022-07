Prezes Bayernu Monachium Herbert Hainer uważa, że podtrzymane będą dobre relacje między klubem a Robertem Lewandowskim, który odszedł do Barcelony. "Nie ma złej krwi" - podkreślił Hainer w wywiadzie dla "Muenchner Merkur".

Prezes Bayernu Monachium Herbert Hainer / Martin Divisek / PAP/EPA

Nie ma złej krwi. W końcu wszystko dobrze się skończyło i mamy doskonałe rozwiązanie. Sytuacja "win-win" - ocenił prezes Bayernu Monachium Herbert Hainer.

Prezes klubu nie obawia się obniżenia siły rażenia Bayernu po odejściu najlepszego napastnika. Mamy silny zespół, szczególnie w ataku, do którego dołączył Sadio Mane - dodał.

Robert Lewandowski już na zgrupowaniu Barcelony

Robert Lewandowski jest już na Florydzie, gdzie dołączy do Barcelony na zgrupowaniu przedsezonowym. W nocy z niedzieli na poniedziałek czasu środkowoeuropejskiego zameldował się w Fort Lauderdale.



Cules, jestem bardzo szczęśliwy, że dołączam do Barcelony. Forca Barca! - zwrócił się w nagraniu wideo do sympatyków "Dumy Katalonii" z budki ratowniczej nad brzegiem oceanu.

Polski napastnik w USA przejdzie testy medyczne, a następnie podpisze indywidualną umowę z jednym z najbardziej znanych i popularnych klubów sportowych świata. Wtedy formalnie zostanie piłkarzem.



"Lewy" już 30 maja, na zgrupowaniu kadry narodowej, powiedział, że jego historia z Bayernem dobiegła końca. W monachijskim klubie występował od 2014 roku. Spekulacje na temat jego transferu trwały półtora miesiąca. W sobotę zarówno mistrz Niemiec, jak i Barcelona potwierdziły, że osiągnęły porozumienie ws. transferu. Ma kosztować 50 mln euro.

Prawdopodobnie dziś pierwszy trening Lewandowskiego

Dziś Lewandowski powinien po raz pierwszy trenować z nowymi kolegami. We wtorek czasu miejscowego "Barca" rozegra pierwszy mecz kontrolny w USA - z Interem Miami. 23 lipca zmierzy się w Las Vegas z Realem Madryt, a trzy dni później w Dallas z Juventusem Turyn. W ostatni dzień lipca wicemistrz Hiszpanii w Nowym Jorku zagra z miejscową drużyną Red Bulls.



Niewykluczone, że w którymś z nich Lewandowski zadebiutuje w barwach 26-krotnego mistrza Hiszpanii, 31-krotnego zdobywcy krajowego pucharu, który pięć razy sięgnął po Puchar Europy.



Oficjalna prezentacja Lewandowskiego jako nowego gracza Barcelony na Camp Nou odbędzie się prawdopodobnie na początku sierpnia.