Polscy lekkoatleci triumfują w Chorzowie: obronili tytuł drużynowych mistrzów Europy! W dwudniowych zmaganiach biało-czerwoni – występujący bez kilku swoich wielkich gwiazd – odnieśli dziesięć zwycięstw. Ich triumf do ostatniej konkurencji stał jednak pod znakiem zapytania. Pomógł nieco pech Brytyjczyków, którzy w biegu sztafetowym zgubili pałeczkę.

Reprezentacja Polski tuż po obronieniu tytułu drużynowych mistrzów Europy / Andrzej Grygiel / PAP

Zwycięstwa zanotowali w polskiej ekipie: Pia Skrzyszowska (100 m i 100 m ppł), Alicja Konieczek (3000 m z przeszkodami), Michał Haratyk (kula), Norbert Kobielski i Kamila Lićwinko (wzwyż), Natalia Kaczmarek (400 m), Paweł Fajdek (młot), Robert Sobera (tyczka) i kobieca sztafeta 4x400 m w składzie: Małgorzata Hołub-Kowalik, Kornelia Lesiewicz, Justyna Święty-Ersetic i Natalia Kaczmarek.

Sukces cieszy tym bardziej, że nasza reprezentacja broniła tytułu bez kilku swoich wielkich gwiazd. Z różnych względów, głównie zdrowotnych, w rywalizacji na Stadionie Śląskim wzięli udziału m.in. tyczkarz Piotr Lisek, średniodystansowcy: Adam Kszczot, Marcin Lewandowski, Angelika Cichocka i Joanna Jóźwik oraz oszczepniczka Maria Andrejczyk.

Wielkie emocje towarzyszyły naszej kadrze i kibicom do ostatnich chwil chorzowskich zmagań: aż do ostatniej konkurencji - biegu sztafetowego mężczyzn 4x400 m - biało-czerwoni nie byli bowiem pewni ostatecznego triumfu.

Ta niepewność utrzymała się aż do czwartej zmiany ostatniego biegu. Wówczas jednak Brytyjczycy zgubili pałeczkę - i tym samym stracili szansę na "przeskoczenie" Polaków w klasyfikacji mistrzostw.

Wiktor Suwara, Kajetan Duszyński, Patryk Grzegorzewicz i Karol Zalewski dobiegli do mety na trzeciej pozycji, a to wystarczyło, by reprezentacja triumfowała w całej imprezie.

/RMF FM Po jeszcze więcej informacji odsyłamy Was do naszego nowego internetowego Radia RMF24.pl:



Słuchajcie online już teraz!



Radio RMF24.pl na bieżąco informuje o wszystkich najważniejszych wydarzeniach w Polsce, Europie i na świecie. na bieżąco informuje o wszystkich najważniejszych wydarzeniach w Polsce, Europie i na świecie.