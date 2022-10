Zambijski piłkarz Enock Mwepu musi w wieku 24 lat zakończyć profesjonalną karierę. U zawodnika Brighton&Hove Albion wykryto dziedziczną wadę serca, która grozi śmiercią, jeżeli ten dalej będzie profesjonalnie uprawiać sport.

Enock Mwepu / ANDY RAIN / PAP/EPA

O wadzie serca zawodnika poinformował jego klub. Mwepu zachorował w czasie lotu do Zambii, gdzie miał zagrać w meczu swojej reprezentacji. Trafił do szpitala w Mali, a potem wrócił do swojego klubu, by poddać się dalszym badaniom.

Te wykazały, że jego choroba jest spowodowana dziedziczną wadą serca, która nie była wcześniej widoczna i objawiła się dopiero teraz. Niestety profesjonalne uprawianie sportu przez piłkarza może spowodować śmierć.

Jesteśmy całkowicie zdruzgotani tą wiadomością. On i jego rodzina przeżyli kilka traumatycznych tygodni. Jako klub damy mu niezbędną pomoc i wsparcie, aby w pełni wyzdrowiał - powiedział prezes klubu Tony Bloom.

Enock Mwepu to piłkarz występujący na pozycji środkowego pomocnika. Swoją karierę rozpoczynał w Zambii, później przeniósł się do Austrii, gdzie grał dla FC Liefering i RB Salzburg. Z tej drużyny przeniósł się do Brighton&Hove Albion. W tym sezonie w składzie swojego zespołu wystąpił w 6 meczach.