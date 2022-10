Dziś wieczorem w piłkarskiej Lidze Mistrzów czeka nas dokończenie trzeciej kolejki fazy grupowej. Ciekawie zapowiada się mecz grupy H w którym zmierzą się 2 zespoły mające na koncie komplet punktów. PSG w Lizbonie zagra z Benficą. W tej samej grupie będący bez punktu Juventus Turyn zagra na własnym stadionie z Maccabi Hajfa. Dla włoskiego klubu, w którym występuje dwóch naszych reprezentantów - Arkadiusz Milik i Wojciech Szczęsny - może być to mecz na przełamanie.

Arkadiusz Milik / ALESSANDRO DI MARCO / PAP/EPA

Przed wieczornym meczem w Turynie Juventus i Maccabi są dokładnie w tej samej sytuacji. Oba zespoły nie zdobyły w dwóch pierwszych kolejkach fazy grupowej Ligi Mistrzów nawet punktu. O ile w przypadku zespołu z Izraela nie jest to zaskoczenie, to w przypadku "Starej Damy" - jak jest nazywany zespół z Turynu, to może dziwić.

Ten mecz to też szansa m.in. dla zbierającego dobre recenzje w Turynie Arkadiusza Milika. W poprzedniej serii spotkań 28-letni napastnik trafił do siatki, ale jego zespół przegrał u siebie z Benficą Lizbona 1:2. Milik w Serie A ma na koncie 3 gole.

W składzie gospodarzy w meczu poprzedniej kolejki Ligi Mistrzów zabrakło z powodu kontuzji Wojciecha Szczęsnego. Golkiper wrócił już do gry i był bohaterem kadry biało-czerwonych w niedawnym meczu Ligi Narodów z Walią w Cardiff (1:0). A w ostatnim meczu ligowym z drużyną z Bolonii zachował czyste konto.

W drugim dzisiejszym spotkaniu grupy H lider grupy PSG zagra z drugą drużyną Benficą. Oba zespoły zgromadziły dotychczas komplet punktów.

Grabara i Piątkowski czekają na minuty.

Dziś swoje mecze rozgrają się inne drużyny z Polakami w składzie. FC Kopenhaga - Kamila Grabary - zmierzy się na wyjeździe z Manchesterem City. Polak wraca po złamaniu kości twarzy. W ostatnim meczu ligowym znalazł się już na ławce rezerwowych i niewykluczone, że dziś rozpocznie mecz w pierwszej jedenastce.

Red Bull Salzburg, którego zawodnikiem jest Kamil Piątkowski zagra z Dynamem Zagrzeb. Polak ma niewielkie szanse na grę. W ostatnim meczu Ligi Mistrzów obrońca całe spotkanie przesiedział na ławce rezerwowych.