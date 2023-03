W niezwykle ciekawej konfrontacji czołowych drużyn na Wschodzie najlepsi obecnie w całej lidze Milwaukee Bucks (45-18) przegrali na własnym parkiecie 130:133 z trzecimi w tej konferencji Philadelphia 76ers (41-22), mimo że po koniec trzeciej kwarty prowadzili już 18 punktami. Oznacza to koniec serii 16 zwycięstw "Kozłów".

Gości, którzy czwartą odsłonę wygrali 48:31, do triumfu poprowadził James Harden, który był bliski triple-double, notując 38 punktów, dziewięć zbiórek i 10 asyst. Kameruńczyk Joel Embiid dodał 31 pkt i 10 as., a Tyrese Maxey - 26.

Znajdujesz coś, co działa i starasz się tego trzymać. My znaleźliśmy to coś późno, w czwartej kwarcie i po prostu się tego trzymaliśmy - skomentował Harden.

W ekipie gospodarzy wyróżnili się Grek Giannis Antetokounmpo - 34 pkt i 13 zb., Brook Lopez - 26 i Jrue Holiday - 26 i 13 asyst.