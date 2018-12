Prezydent Międzynarodowej Federacji Piłkarskiej (FIFA) Gianni Infantino oficjalnie ujawnił, że większość krajowych federacji piłkarskich opowiedziało się za rozszerzeniem liczby uczestników mistrzostw świata w 2022 roku w Katarze do 48 drużyn.

Pomimo tego szef FIFA wcale nie ma pewności, że ten pomysł ma szansę realizacji. Na przeszkodzie mogą bowiem stanąć kwestie polityczne. Już dziś wiadomo, że mający tylko 2,5 mln mieszkańców Katar nie będzie w stanie samodzielnie przygotować imprezy dla 48 krajów, a relacje tego państwa z częścią państw regionu nie są dobre. Arabia Saudyjska, Bahrajn i Zjednoczone Emiraty Arabskie oskarżają Katar o finansowanie terroryzmu.

Zebraliśmy opinie federacji narodowych, są pozytywne, ale to nam obecnie niewiele daje. Jestem realistą i wiem, że w tej sprawie nie będą się liczyły tylko kwestie sportowe, ale bardziej polityczne. Ale my jesteśmy związani z futbolem a nie polityką, a w piłce marzenia się często spełniają - powiedział Infantino.



Dodał, że ostateczna decyzja zapadnie w marcu 2019 roku.



Prowadzimy rozmowy z organizatorami w Katarze i z federacjami w sąsiednich państwach. Mam nadzieję, że uda się dojść do porozumienia - dodał szef FIFA.



MŚ 2022 mają się rozpocząć 21 listopada i potrwają do 18 grudnia. Tytułu wywalczonego w lipcu w Rosji będzie broniła Francja.