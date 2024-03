Męska sztafeta Polaków w składzie: Diane Sellier, Łukasz Kuczyński, Felix Pigeon i Michał Niewiński wywalczyła brązowy medal mistrzostw świata w short tracku, które odbywają się w Rotterdamie. Złoto zdobyli Chińczycy, a srebro Koreańczycy.

Rywalizacja na MŚ w short tracku / KOEN VAN WEEL / PAP/EPA

Polacy długo utrzymywali się na czwartym miejscu, jednak podczas ostatniego okrążenia upadek zaliczył jeden z Holendrów, co pozwoliło jadącemu na ostatniej zmianie Niewińskiemu wyprzedzić go i dojechać do mety jako trzeci.

To pierwszy medal Biało-Czerwonych w imprezie w Holandii i drugi w historii MŚ.