Siatkarz Michał Kubiak ogłosił zakończenie reprezentacyjnej kariery. "Mój czas w biało-czerwonych barwach dobiegł końca. Decyzję podjąłem już jakiś czas temu i dziś została postawiona kropeczka nad i" - napisał na swoim profilu na Instagramie.

Michał Kubiak / Adam Warżawa / PAP

"Siatkówka reprezentacyjna otworzyła przede mną wiele drzwi. Zwiedziłem prawie cały Świat, poznałem wielu wspaniałych i inspirujących ludzi, mam mnóstwo wspomnień, które zostaną za mną na zawsze. Za te wspomnienia właśnie człowiek dałby się pokroić, żeby móc przeżyć to jeszcze raz" - dodał we wpisie pełnym podziękowań skierowanych do rodziny, zawodników, członków sztabu i kibiców.

Instagram Post

"Chłopaki to był zaszczyt, być Waszym kapitanem przez 8 lat. Wiem, że nie byłem idealny, ale zawsze starałem się robić tak, żeby wygrać. ZAWSZE. Życzę Wam, żebyście w końcu weszli na szczyt olimpijski i jak już tam będziecie, a będziecie na pewno, wspomnijcie o starszym kumplu i o marzeniu, którego mi spełnić się już nie uda. Ja w Was wierzę, Paryż jest Wasz" - zwrócił się Kubiak do kolegów z drużyny.



"Mimo że moja kariera reprezentacyjna dobiegła końca, to mam zamiar jeszcze trochę pograć. Nie żegnam się więc na zawsze, na to przyjdzie jeszcze czas. Być może będzie mi dane zagrać jeszcze na polskich parkietach i pożegnać się z Wami osobiście" - zakończył Kubiak, który od 2016 roku reprezentuje barwy japońskiego klubu Panasonic Panthers.

Michał Kubiak w reprezentacji Polski występował od 2011 roku, a od 2015 pełnił w niej funkcję kapitana.

W biało-czerwonych barwach 34-letni przyjmujący odniósł wiele sukcesów. Dwukrotnie wywalczył mistrzostwo świata (2014, 2018), wygrał Ligę Światową (2012), zdobył trzy brązowe medale mistrzostw Europy (2011, 2019, 2021), srebro Ligi Narodów (2021) oraz trzy medale Pucharu Świata - dwa srebrne (2011, 2019) i brązowy (2015).