​Robert Lewandowski miał osiągnąć wstępne porozumienie w sprawie przejścia do hiszpańskiego klubu FC Barcelona - podała włoska telewizja Sportitalia. Według mediów pozostają jeszcze negocjacje z obecnym klubem Polaka, Bayernem Monachium.

Robert Lewandowski / Leszek Szymański / PAP

Jak podaje Sportitalia, FC Barcelona i Robert Lewandowski porozumieli się wstępnie co do warunków transferu. Teraz Katalończycy muszą dogadać się z Bayernem Monachium, z którym Lewandowski jest związany kontraktem do 30 czerwca 2023 roku.

24 marca poinformowano, że FC Barcelona jest gotowa zaoferować Robertowi Lewandowskiemu czteroletni kontrakt. Piłkarz chce zmienić barwy i uważa, że teraz jest na to odpowiedni moment. Polski zawodnik ma być zirytowany opieszałością swojego obecnego klubu, który jeszcze nie rozpoczął z nim rozmów w sprawie przedłużenia kontraktu.

Komentatorzy już wcześniej zwracali uwagę, że Barcelona może być celem Lewandowskiego, bo m.in. agent Polaka Pini Zahavi jest blisko powiązany z prezesem "Barcy" Joanem Laporte.

Lewandowski jest związany z Bayernem Monachium od 2014 roku. Wcześniej grał w barwach Borussi Dortmund. W sumie piłkarz spędził w Bundeslidze 12 sezonów.