W Gliwicach trwa, pierwszy w tym sezonie, mecz siatkarskiej reprezentacji Polski. Mistrzowie wracają do gry i muszą udowodnić, że są mistrzami. Polacy prowadzą z Niemcami 2:0. W pierwszym secie pokonali rywali 25:14, a w drugim 25:20.





Ten mecz, to dopiero początek bardzo intensywnego sezonu. Wszystkie działania są ukierunkowane na sierpniowy turniej kwalifikacyjny do igrzysk.

To jest cel nadrzędny na to lato. Kwalifikacje, to jest po prostu priorytet - mówił jeszcze przed rozpoczęciem meczu Grzegorz Łomacz.

Dzisiejszy mecz z Niemcami jest towarzyski.