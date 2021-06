Siatkarki Stanów Zjednoczonych z kompletem zwycięstw prowadzą w klasyfikacji po sześciu kolejkach Ligi Narodów. Drugim zespołem bez porażki są Turczynki. Polska po porażce z Dominikaną 1:3 spadła na 11. miejsce.

Amerykanki jak dotąd straciły tylko jednego seta, a w środę pewnie pokonały ostatnią w tabeli Tajlandię 3:0. Bez zwycięstwa są też Włoszki, które w Lidze Narodów występują w rezerwowym składzie.



Polki po sześciu kolejkach mają na koncie dwa zwycięstwa (nad Włochami 3:2 i Koreą Płd. 3:0) oraz cztery porażki.



Udany tydzień mają za sobą Belgijki, które w ciągu trzech dni rozegrały 15 setów, ale wszystkie spotkania wygrały, pokonując m.in. Polskę 3:2. Bohaterką Belgii była Britt Herbots, która w tych trzech meczach zdobyła 85 punktów i jest obecnie najlepiej punktującą zawodniczką turnieju (139 pkt w sześciu spotkaniach).

Po trzydniowej przerwie siatkarki wrócą do rywalizacji w niedzielę; biało-czerwone zmierzą się z Kanadą.



Runda zasadnicza potrwa do 20 czerwca. Cztery najlepsze reprezentacje zagrają w Final Four, który zaplanowano na 24-25 czerwca.



Wyniki:



Belgia - Korea Płd. 3:2 (23:25, 25:23, 25:16, 19:25, 15:12)

Tajlandia - USA 0:3 (17:25, 14:25, 16:25)

Niemcy - Kanada 0:3 (28:30, 25:27, 14:25)

Japonia - Rosja 3:0 (25:20, 25:21, 25:20)

Chiny - Turcja 0:3 (15:25, 23:25, 21:25)

Polska - Dominikana 1:3 (25:22, 22:25, 26:28, 21:25)

Holandia - Serbia 3:1 (25:22, 25:16, 18:25, 25:21)

Brazylia - Włochy 3:1 (19:25, 25:15, 25:19, 25:19)

tabela



M Z P pkt sety

1. USA 6 6 0 18 18-1

2. Turcja 6 6 0 16 18-5

3. Brazylia 6 5 1 15 16-5

4. Japonia 6 5 1 14 15-5

5. Holandia 6 4 2 13 14-8

6. Serbia 6 3 3 10 12-11

7. Dominikana 6 3 3 10 11-11

8. Chiny 6 3 3 9 11-12

9. Rosja 6 3 3 8 10-11

10. Belgia 6 3 3 7 11-15

11. Polska 6 2 4 6 11-14

12. Kanada 6 2 4 6 10-14

13. Niemcy 6 2 4 6 8-14

14. Korea Płd. 6 1 5 4 6-16

15. Włochy 6 0 0 2 6-18

16. Tajlandia 6 0 0 0 1-18