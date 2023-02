Niewykluczone, że James zapisze się jeszcze nie raz w historii basketu. Kariery nie kończy, więc wyśrubuje rekord zdobytych punktów. Niektórzy zastanawiają się, czy po tym sezonie nie opuści Los Angeles na rzecz drużyny, która... zatrudni jego syna. Bronny ma szanse na angaż w NBA. Czy zatem zobaczymy na koszykarskich parkietach wyjątkowy duet ojciec-syn? Odpowiedź na to pytanie poznamy za jakiś czas. Na razie LeBron James może cieszyć się z poprawienia rekordu wszech czasów wielkiego Kareema Abdula-Jabbara.

Ten legendarny zawodnik do NBA trafił w 1969 roku wybrany przez Milwaukee Bucks, ale to z... Los Angeles Lakers świętował największe sukcesy. Pięciokrotnie zdobywał z tą drużyną mistrzostwo. Z ekipą z Milwaukee udało mu się to raz. Abdul-Jabbar nie tylko potrafił świetnie punktować, ale też notował dużo zbiórek i bloków, dzięki czemu uznawano go za jednego z najlepszych obrońców w NBA. Mierzący aż 218 centymetrów zawodnik pod koszem był właściwie nie do zatrzymania.