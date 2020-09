Arkadiusz Milik nie przeniesie się z Napoli do Romy: napastnik nie zgodził się na warunki przedstawione przez rzymski klub - donosi renomowana włoska "La Gazzetta dello Sport". Według dziennika, Roma chciała podpisać z Polakiem 5-letni kontrakt i płacić mu 5 mln euro rocznie.

Arkadiusz Milik w meczu SSC Napoli z Parmą Calcio, grudzień 2019 / CIRO FUSCO / PAP/EPA

Kilka godzin wcześniej ta sama gazeta podała, że transfer zależy właśnie od decyzji Milika, bo kluby - Napoli i Roma - doszły do porozumienia. A chodziło nie tylko o zmianę barw przez polskiego napastnika.

Jak podała "La Gazzetta dello Sport", odrzucenie oferty przez Milika oznacza, że prawdopodobnie nie dojdzie również do transferu Bośniaka Edina Dżeko z Romy do Juventusu Turyn ani przenosin obrońcy Juventusu Mattii De Sciglio do Romy. Według dziennika, wszystkie te transakcje miały być ze sobą powiązane.

Wcześniej - zdaniem wielu dziennikarzy z Półwyspu Apenińskiego - Milik bliski był podpisania kontraktu z Juventusem Turyn. Transfer nie doszedł jednak do skutku, bo zmienił się trener "Starej Damy": Andrea Pirlo woli zaś ściągnąć do swojego zespołu Edina Dżeko. W obecnej sytuacji może to okazać się niemożliwe.

Z Rozwoju Katowice do Ajaxu Amsterdam i SSC Napoli

Arkadiusz Milik jest wychowankiem Rozwoju Katowice, skąd trafił do Górnika Zabrze. Później grał w klubach zagranicznych: niemieckich Bayerze Leverkusen i FC Augsburg oraz w Holandii w Ajaksie Amsterdam.

W SSC Napoli polski napastnik występuje od 2016 roku. W poprzednim sezonie w 35 meczach zdobył czternaście goli. Łącznie natomiast w 122 spotkaniach w barwach włoskiego klubu strzelił 48 bramek i zaliczył pięć asyst.