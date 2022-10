Po kiepskim sezonie czas na powrót do treningów! Konrad Bukowiecki wraca do pracy z nowymi nadziejami. Polski multimedalista w pchnięciu kulą szykuje się do sezonu halowego, w którym będzie chciał nadrobić to, co uciekło mu podczas ostatniego roku.

Multimedalista Konrad Bukowiecki / Paweł Skraba / Materiały prasowe Konrad Bukowiecki nie może zaliczyć minionego sezonu do udanych. Polaka prześladowały kontuzje, co przełożyło się na wyniki na najważniejszych imprezach. Halowe mistrzostwa świata w Belgradzie zakończył na dziesiątym miejscu. Wynik był przyzwoity - 20,79, to trochę ponad metr mniej, niż wynosi halowy rekord życiowy naszego kulomiota. Jak się później okazało, był to jego najlepszy wynik z trzech najważniejszych imprez sezonu. Tak daleko Bukowiecki nie pchał ani na mistrzostwach świata na otwartym stadionie w Eugene, ani na mistrzostwach Europy w Monachium. Te imprezy kończył kolejno na trzynastym i szóstym miejscu. Powrót do treningów po urlopie Za mną już urlop i mam nadzieję, że także już wszystkie kłopoty zdrowotne - mówi Konrad Bukowiecki, najlepszy polski kulomiot. Do treningów wróci w najbliższych dniach, a ostatnie niepowodzenia nie odbierają mu ochoty na walkę o kolejne sukcesy. Niestety, ostatnio walczę częściej ze swoim zdrowiem, niż rywalami. Na szczęście poprzedni sezon pokazywał, że jest już trochę lepiej, więc jestem dobrej myśli. W te wakacje dobrze odpocząłem i jestem pełen energii przed startem treningów - dodaje zawodnik AZS UWM Olsztyn. Wakacje najlepszy polski kulomiot spędził wraz ze swoją partnerką, mistrzynią olimpijską z Tokio Natalią Kaczmarek w trzech krajach. W sumie podróżowaliśmy prawie trzy tygodnie, odwiedzając Tunezję, Sycylię i Izrael. Było naprawdę fajnie, trochę pozwiedzaliśmy, a trochę odpoczywaliśmy na plażach. Na pewno oboje świetnie zresetowaliśmy głowy i możemy zaczynać przygotowania - mówi Bukowiecki. Celem igrzyska w Paryżu Po tym, jak igrzyska olimpijskie w Tokio z powodu pandemii Covid-19 zostały przełożone o rok, skrócił się okres przygotowań do igrzysk w Paryżu. Imprezę czterolecia we Francji od igrzysk w Tokio dzielą zaledwie trzy lata. Wiadomo, że igrzyska olimpijskie są naszym celem długofalowym, ale po drodze są również bardzo ważne imprezy. Mam nadzieję, że w przyszłym sezonie będzie mi dane znów powalczyć ze światową czołówką - podkreśla Konrad Bukowiecki. W przyszłym roku czołowych polskich lekkoatletów, w tym oczywiście także Bukowieckiego, czeka szereg imprez międzynarodowych. Na początku marca w Stambule odbędą się halowe mistrzostwa Europy, a najważniejszą imprezą w sezonie letnim będą mistrzostwa świata, których gospodarzem w sierpniu będzie Budapeszt. W Polsce kibiców również będą czekać spore emocje. Poza corocznymi wielkimi mityngami, jak Copernicus Cup, Memoriał Ireny Szewińskiej, czy Memoriał Kamili Skolimowskiej, fani lekkoatletycznych zmagań będą mogli kibicować najlepszym polskim zawodnikom w trakcie lutowych halowych mistrzostw Polski w Toruniu i sierpniowych mistrzostw Polski na stadionie w Gorzowie Wielkopolskim. Zobacz również: Ćwierćfinał dla polskich siatkarek?

Nowy-stary trener. Radosław Sobolewski przejął stery w Wiśle Kraków

Liga Mistrzów FIBA. Legia przegrała po dogrywce z Hapoelem Holon

Gonzalo Higuain zapowiedział zakończenie kariery po sezonie Opracowanie: Justyna Lasota-Krawczyk