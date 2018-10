Były kapitan piłkarskiej reprezentacji Anglii John Terry zakończył karierę. O swojej decyzji poinformował na Instagramie.

John Terry / THOMAS EISENHUTH / PAP/DPA

"Po 23 niesamowitych latach jako piłkarz zdecydowałem, że to dobry moment, aby zakończyć karierę" - napisał Terry.



W minionym sezonie 37-letni piłkarz występował w Aston Villi. Zespół z Birmingham nie zdołał jednak awansować do Premier League - w finale rywalizacji barażowej przegrał na Wembley z Fulham 0:1. Od początku sezonu pozostawał bez klubu. We wrześniu był bliski podpisania kontraktu ze Spartakiem Moskwa, w którym przeszedł już testy medyczne. Ostatecznie nie zdecydował się na ten krok.



Wcześniej przez prawie całą karierę Terry grał w Chelsea Londyn. W reprezentacji Anglii występował do 2012 roku; rozegrał w niej 78 meczów i strzelił sześć goli.