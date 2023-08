Jedyny Polak w NBA i ogromna nadzieja biało-czerwonej kadry koszykarzy zadeklarował, że w przyszłym roku zagra w reprezentacji Polski. Jeremy Sochan ma założyć reprezentacyjny strój latem przyszłego roku. Chodzi głównie o turniej olimpijski, na który Polacy najpierw muszą się dostać.

Jeremy Sochan / Maciej Kulczyński / PAP

Biało-czerwoni wygrali ostatnio turniej prekwalifikacyjny do igrzysk rozgrywany w Gliwicach. To jednak dopiero pierwszy krok, by awansować na igrzyska. Teraz sportowców czekają główne kwalifikacje i to dopiero wynik tego turnieju przesądzi o tym, czy zobaczymy Polaków na igrzyskach w Paryżu.

Jeremy Sochan udzielił krótkiego wywiadu dziennikarzowi RMF FM Pawłowi Pawłowskiemu przy okazji wizyty w siedzibie fundacji Dajemy Dzieciom Siłę.

Jeremy Sochan w rozmowie z Pawłem Pawłowskim Michał Dukaczewski / RMF FM

Polski koszykarz wsparł działania fundacji, które pokazują jak chronić młodych sportowców przed krzywdzeniem. Szczególnie ważne dla zawodnika NBA są telefon zaufania dla dzieci i młodzieży 116 111 oraz Standardy Ochrony Dzieci, które są narzędziem m.in. dla trenerów i rodziców i mają zwiększać ochronę młodych sportowców.

Chodzi o wypracowanie kodeksu postępowania np. dla trenerów. Miałyby znaleźć się w nim zapisy dotyczące zasad traktowania zawodniczek i zawodników. Oprócz tego Sochan wsparł działania fundacji dotyczące przywrócenia państwowego współfinansowania telefonu zaufania dla dzieci i młodzieży.