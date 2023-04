Docenione zostało zagranie reprezentanta Polski z meczu San Antonio Spurs z Sacramento Kings. To właśnie po tej akcji komentujący to spotkanie Dan Weiss zawołał "Sochan the destroyer", czyli "Sochan niszczyciel", a Sean Elliott, legendarny gracz Spurs, nie mógł wyjść z podziwu.

Udany pierwszy sezon

W sezonie 2022/23 Jeremy Sochan zagrał w 56 spotkaniach San Antonio Spurs, z czego aż 53 rozpoczął w pierwszej piątce. Nasz reprezentant notował w nich średnio 11 punktów, 5,3 zbiórki, 2,5 asysty, 0,8 przechwytu oraz 0,4 bloku na mecz. Trafiał 45,3 proc. wszystkich rzutów z gry, w tym 24,6 proc. za trzy oraz 69,8 proc z osobistych. Średnio na boisku spędzał 26 minut.

Rekord kariery w punktach ustanowił 28 stycznia. Wtedy to w meczu z Phoenix Suns zdobył 30 punktów. 14 marca był blisko pobicia tego rekordu, bo w spotkanie przeciwko Orlando Magic rzucił 29 punktów.

Sezon Polaka warto rozbić na kilka etapów. W pewnym momencie Sochan zmienił formę rzutów wolnych i zaczął je wykonywać jedną ręką, co sprawiło, że jego skuteczność z linii wzrosła z 45,8 do 76,1 proc. (70 trafień przy 92 próbach). Zaliczył również kilka imponujących serii i dobrych występów. W 17 kolejnych meczach w trakcie sezonu zdobywał średnio aż 16,4 punktu oraz 6,5 zbiórki na mecz.

To był dla mnie bardzo dobry sezon. Na pewno zrobiłem duży postęp. Myślę, że przed sezonem wiele osób nie przypuszczało, że będę tak dużo dawał w ataku, a ja pokazałem, że mogę zdobywać sporo punktów, rzucać, ale też podawać i grać na koźle. Mam kilka elementów gry do poprawienia. Chciałbym też grać regularnie na najwyższym poziomie, bo teraz zdarzało mi się, że po kilku dobrych meczach przydarzała mi się jakaś kontuzja, albo słabszy występ. Ale myślę pozytywnie, bo to był dobry sezon - Przyznał Sochan w czasie spotkania z dziennikarzami.

Sochan został wybrany do 2023 Rising Stars podczas Weekendu Gwiazd. Reprezentant Polski podzielił losy Keldona Johnsona, który jako zawodnik Spurs dostąpił tego zaszczytu w 2021 roku. Jednocześnie Sochan jest dziesiątym zawodnikiem w historii klubu z San Antonio, który został wybrany do Rising Stars ("Wschodzących Gwiazd"), odkąd zostało ono wprowadzone w 1994 roku.