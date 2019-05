Jagiellonia Białystok remisuje do przerwy z Lechią Gdańsk 0:0 w finale piłkarskiego Pucharu Polski. Finał z udziałem czwartej i drugiej obecnie drużyny ekstraklasy jest rozgrywany w Warszawie na największym w Polsce stadionie - PGE Narodowym.

Piłkarz Jagiellonii Białystok Arvydas Novikovas (P) i Filip Mladenović (L) z Lechii Gdańsk podczas finałowego meczu Pucharu Polski na PGE Narodowy w Warszawie / PAP/Piotr Nowak /

Oba kluby po dwa razy wystąpiły w przeszłości w finale Pucharu Polski. Mają po jednym triumfie - drużyna z Białegostoku zwyciężyła w 2010, a z Gdańska - w 1983 roku.

Przed nami najważniejszy mecz sezonu. Samo wyjście na murawę na ten stadion powoduje, że adrenalina idzie w górę. W sporcie każdy pracuje po to, żeby kiedyś mógł spojrzeć na swoją gablotę i ważne, aby coś w niej było. Jest wielu świetnych piłkarzy i trenerów, którzy nie mają takiego pucharu - przyznał przed meczem szkoleniowiec Jagiellonii Ireneusz Mamrot.



Z rangi czwartkowego finału zdaje sobie sprawę również trener Lechii Piotr Stokowiec, który zresztą pracował kiedyś w Jagiellonii (do kwietnia 2014 roku). Jutro możemy stać się nieśmiertelni, zapisując się na stałe w historii naszych klubów, miast. I o to będziemy walczyć - przyznał szkoleniowiec Lechii.



W tabeli ekstraklasy jego zespół, który niedawno spadł z pierwszego na drugie miejsce, ma dwanaście punktów przewagi nad Lechią, ale według Stokowca w finale PP nie będzie faworyta.



Patrzenie na tabelę często może być zgubne. Jagiellonia jest solidnym zespołem, a w ostatnich latach bardziej doświadczonym od nas. Dlatego nie uważam, że to my będziemy faworytem. Swoją pewność siebie budujemy na czym innym. Jesteśmy gotowi na to, że Jagiellonia zagra w pełnym składzie, nawet z Arvydasem Novikovasem i Ivanem Runje (ostatnio leczącymi urazy - PAP). W tym sezonie pokazaliśmy wartość i powtarzalność, jutro chcemy to potwierdzić - powiedział trener Lechii.



Zgodnie z przeprowadzonym jeszcze w kwietniu losowaniem oficjalnym gospodarzem meczu jest Jagiellonia, co ma wpływ m.in. na wybór szatni i strojów meczowych.



Na sędziego meczu wyznaczono Bartosza Frankowskiego z Torunia.