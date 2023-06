​Szwajcarski kolarz Gino Maeder zmarł w piątek w szpitalu w Chur w wyniku obrażeń, jakich doznał w wypadku na trasie czwartkowego etapu wyścigu Dookoła Szwajcarii. Przykre wieści przekazała grupa, w której występował - Bahrain Victorious.

Gino Maeder / GIAN EHRENZELLER / PAP/EPA

26-letni Gino Maeder doznał poważnych obrażeń w wypadku, do którego doszło w końcówce piątego etapu Fiesch - La Punt (211 km). Na 197. kilometrze podczas zjazdu z przełęczy Albula przy dużej prędkości wypadł z drogi. Znaleziono go w wąwozie, był reanimowany i przetransportowany śmigłowcem do szpitala. Lekarzom po kilku godzinach walki nie udało się uratować mu życia.

"Był nie tylko niezwykle utalentowanym kolarzem, ale także wspaniałym człowiekiem. Składamy najgłębsze kondolencje jego rodzinie i bliskim, a nasze myśli są z nimi" - napisał w oświadczeniu dyrektor zarządzający zespołu Milan Eržen. Dodał, że "zespół będzie kontynuował udział w wyścigu na cześć Gino Maedera".

W tym samym miejscu wypadek miał także Amerykanin Magnus Sheffield z grupy Ineos Grenadiers. On także wypadł z drogi, ale nie odniósł groźnych obrażeń. Lekarze stwierdzili u niego tylko wstrząśnienie mózgu i drobne stłuczenia.

W czwartek wieczorem mistrz świata Remco Evenepoel skrytykował na Twitterze organizatora za takie wytyczenie trasy etapu. "Finisz na szczycie przełęczy był możliwy, nie byłoby wtedy niebezpiecznego zjazdu do mety" - napisał Belg.

Gino Maeder dołączył do ekipy Bahrain Victorious w 2021 i w tym samym roku wygrał jeden etap Giro d'Italia. Wygrał także klasyfikację młodych zawodników podczas Vuelta a España 2021.

Piąty etap wygrał Hiszpan Juan Ayuso (UAE Team Emirates) po samotnej akcji. Drugi na mecie był Duńczyk Mattias Skjelmose (Trek-Segafredo) i dzięki temu odzyskał koszulkę lidera klasyfikacji generalnej.