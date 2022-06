„To nie będzie łatwy sezon, a chętnych do mistrzowskiego tytułu będzie kilku. Do Lecha, Rakowa i Pogoni, na pewno dołączy Legia” – przyznaje Waldemar Fornalik. O przygotowaniach do nowej rundy rozgrywek trener Piasta Gliwice rozmawiał z Wojciechem Marczykiem z redakcji sportowej RMF FM.

"Chcemy więc zostawić sobie możliwość sprowadzenia kogoś. Nie chcemy nic robić na siłę" - mówi Waldemar Fornalik o transferach Piasta Gliwice / Zbigniew Meissner / PAP

Piłkarze Piasta Gliwice mają za sobą pierwszy sparing w okresie przygotowawczym. Zespół Waldemara Fornalika pokonał 7:0 Kuźnie Ustroń. Już w poniedziałek Piastunki wyjeżdżają na zgrupowanie do Arłamowa.

W śląskim zespole po ostatnim sezonie jest lekki niedosyt. Drużyna co prawda miała problemy jesienią, ale świetnie grała wiosną. Bardzo dobra końcówka nie wystarczyła jednak na zajęcie miejsca dającego grę w europejskich pucharach. A o co w tym sezonie chce walczyć Piast? To nie będzie łatwy sezon, a chętnych do mistrzowskiego tytułu będzie kilku. Do Lecha, Rakowa i Pogoni, na pewno dołączy Legia - przyznaje trener Piasta Gliwice Waldemar Fornalik.

W kadrze z klubu przy Okrzei nie zaszły jak na razie gigantyczne zmiany. Klub opuścił Martin Konczakowski, którego kontrakt z Piastem wygasł. Prawy obrońca związał się umową ze Śląskiem Wrocław.

Na pewno wielu zawodników - a szczególnie tych, którzy przez wiele lat funkcjonowali z Martinem w jednym składzie - może czuć pustkę. Ale jak to się często mówi: życie nie znosi próżni. W ramach tego składu, którym dysponujemy, będziemy się starali zapełnić lukę po Martinie. Pracujemy jednak nad jednym czy dwoma transferami, aby na pozycji Martina pojawił się zawodnik pełnowartościowy - wyjaśnia Waldemar Fornalik trener Piasta Gliwice.

Nowym zawodnikiem Piasta Gliwice został natomiast Grzegorz Tomasiewicz. 26-latek podpisał kontrakt, który związał go z niebiesko-czerwonymi do 30 czerwca 2024 roku. Środkowy pomocnik, któremu zakończył się kontrakt ze Stalą Mielec trafił na Okrzei na zasadzie wolnego transferu.

Na pewno po tych kilku treningach potwierdził swoją wartość. Trudno jednak na razie powiedzieć w 100 proc. co wniesie do zespołu. Na ile to, co pokazał w Stali Mielec, przeniesie teraz do Piasta Gliwice. Każda drużyna gra trochę inaczej i też może mieć inne zadania na boisku w naszym zespole niż miał w Stali - podkreśla Fornalik, który dodaje, że okienko transferowe dopiero się otworzyło.

Ta nasza kadra nie jest na tyle skromna, żeby na siłę szukać zawodników. Trzeba jednak pamiętać, że okienko trwa do końca sierpnia i czasem pojawiają się tematy "last minute", które często są bardzo ciekawe. Chcemy więc zostawić sobie możliwość sprowadzenia kogoś. Nie chcemy nic robić na siłę - zaznacza Fornalik.

Całą rozmowę z byłym selekcjonerom reprezentacji Polski obecnie prowadzącym Piasta Gliwice można odsłuchać poniżej.