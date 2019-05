Obrońca tytułu mistrza świata Formuły 1 Brytyjczyk Lewis Hamilton (Mercedes GP) był najszybszy na trzecim treningu przed niedzielnym wyścigiem o Grand Prix Hiszpanii w Barcelonie. Robert Kubica i George Russell (Williams) byli najsłabsi w stawce 20 kierowców.

Robert Kubica nie zdołał poprawić swoich dotychczasowych wyników / Alejandro Garcia / PAP/EPA

Hamilton jako jedyny przejechał okrążenie toru w Barcelonie w czasie poniżej 1.17,000. Brytyjczyk uzyskał czas 1.16,568. Drugi był kierowca z Monako Charles Leclerc z teamu Ferrari - strata 0,531 s do Hamiltona, a trzeci rezultat, gorszy o 0,555 s tym razem zanotował Fin Valtteri Bottas z Mercedesa, który wygrał dwa piątkowe treningi.

Obaj kierowcy Williamsa, tak jak w piątek, notowali najgorsze czasy. Kubica miał wynik najsłabszy, stracił do Hamiltona 4,002 s, natomiast Brytyjczyk George Russell zajął 19. miejsce ze stratą 2,853 s.



Russell miał "przygodę", wypadł z toru po błędzie w pierwszym sektorze. Na torze pojawiła się czerwona flaga, Brytyjczyk nie mógł kontynuować jazdy, do serwisu został odwieziony samochodem organizatorów.



Kubica podczas trzeciego treningu większość okrążeń przejechał na twardej mieszance, a gdy miał wyjechać na szybkie okrążenia, tor zamknęła czerwona flaga.



Po czterech wyścigach Bottas ma 87 punktów i o jeden wyprzedza Hamiltona. Trzeci jest Vettel z 35-punktową stratą do lidera. Kubica i Russell są w gronie czterech kierowców z zerowym dorobkiem. Pozostali to Włoch Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo) i Francuz Romain Grosjean (Haas).



Rywalizacja o pole position rozpocznie się o godz. 15.