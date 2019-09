Polskie piłkarki ręczne pokonały w Kwidzynie Wyspy Owcze 28:16 (12:8) w meczu pierwszej kolejki eliminacji mistrzostw Europy 2020. W roli trenera biało-czerwonych zadebiutował Norweg Arne Senstad. W innym spotkaniu grupy 7 Rumunia wygrała z Ukrainą 27:24 (15:12).

Polka Sylwia Matuszczyk (C) oraz Arge Turid Samuelsen (L) i Liv Sveinbjornsdottir Poulsen (P) z Wysp Owczych / PAP/Marcin Gadomski /

Zgodnie z przewidywaniami w inauguracyjnym eliminacyjnym meczu mistrzostw Europy 2020 Polki wysoko pokonały Wyspy Owcze 28:16. Zawodniczki z kraju liczącego niespełna 50 tysięcy mieszkańców stawiły jednak w pierwszej połowie drużynie prowadzonej przez trenera Arne Senstada zacięty opór.

W 17. minucie po rzucie karnym Kingi Achruk biało-czerwone prowadziły 8:3, ale rywalki zdobyły trzy bramki z rzędu (dwa razy trafiła Marita Mortensen i raz Durita Christophersen Jojic) i 180 sekund później przegrywały tylko 6:8.



Za chwilę było jeszcze 9:7 dla gospodyń, które zamiast wykorzystać lepsze warunki fizyczne i przy zdecydowanie wyższych umiejętnościach grać "swoje", niepotrzebnie wdały się z rywalkami w boiskową szarpaninę. W końcówce pierwszej połowy biało-czerwone odzyskały jednak inicjatywę i na przerwę zeszły przy stanie 12:8.



Na początku drugiej odsłony błysnęła prawoskrzydłowa Aneta Łabuda, która w ciągu niespełna 12 minut zdobyła pięć bramek. To głównie dzięki niej gospodynie osiągnęły w 42. minucie najwyższą do tej pory wynoszącą osiem trafień przewagę - 19:11.



Końcówka spotkania zdecydowanie należała do Polek, które popisywały się efektownymi zagraniami i ostatecznie triumfowały 28:16.



W tym meczu wystąpiła 37-letnia skrzydłowa Metraco Zagłębia Lubin Kinga Grzyb, która w grudniu ubiegłego roku po fazie grupowej mistrzostw Europy zrezygnowała z gry w drużynie narodowej.



W drugiej eliminacyjnej konfrontacji Polki zagrają w sobotę w Kijowie z Ukrainą, a w niedzielę Wyspy Owcze podejmą Rumunię.



Poza gospodyniami w finałowym turnieju, który w dniach 4-20 grudnia odbędzie się w Danii (Herning) i Norwegii (Oslo, Trondheim i Stavanger), zagrają po dwa najlepsze zespoły z siedmiu grup.

Polska - Wyspy Owcze 28:16 (12:8)



Polska: Weronika Gawlik, Adrianna Płaczek - Monika Kobylińska 7, Aneta Łabuda 5, Kinga Achruk 4, Kinga Grzyb 3, Sylwia Matuszczyk 3, Karolina Kudłacz-Gloc 2, Bogna Sobiech 1, Katarzyna Janiszewska 1, Joanna Drabik 1, Aleksandra Zych 1, Joanna Szarawaga, Karolina Kochaniak, Patrycja Świerżewska.



Najwięcej bramek dla Wysp Owczych zdobyły: Maria Weyhe 4 oraz Marita Mortensen i Suna Hansen po 3.



Sędziowie: Walery Buckiewicz i Jurij Buckiewicz (Białoruś). Widzów: 1300.