Serbski tenisista Novak Djokovic przyznał, że nie wystąpi w turniejach wielkoszlemowych, jeśli warunkiem dopuszczenia do gry będzie przyjęcie szczepionki przeciw Covid-19. "Tak, to jest cena, którą jestem w stanie zapłacić" - podkreślił.

Novak Djokovic / Dubreuil Corinne/ABACA / PAP/EPA

34-letni lider światowego rankingu w wyiadzie dla BBC dodał, że ma świadomość, iż status niezaszczepionego uniemożliwi mu udział w większość turniejów na świecie, nie tylko rangi Wielkiego Szlema.



Serb w styczniu został deportowany z Australii, ponieważ nie był zaszczepiony przeciw Covid-19 i nie zagrał w wielkoszlemowej imprezie w Melbourne. Opuszczenie antypodów poprzedziła 11-dniowa saga, kiedy m.in. przebywał w hotelu deportacyjnym, dwukrotnie anulowano mu wizę i dwukrotnie jego sprawą zajmował się sąd.



Kolejne zwycięstwo w Australian Open sprawiłoby, że z 21 triumfami w Wielkim Szlemie zostałby rekordzistą wszech czasów. Pod jego nieobecność wygrał Rafael Nadal i to Hiszpan wysunął się na czoło zestawienia najbardziej utytułowanych tenisistów w turniejach tej rangi.



Zawodnik z Belgradu przyznał, że poświęcił ten rekord na rzecz wolności wyboru. Nie wykluczył jednak, że w przyszłości przyjmie szczepionkę. Nie jestem antyszczepionkowcem. Jako dziecko byłem szczepiony, ale teraz wolność wyboru stawiam wyżej - wskazał.



Zaznaczył, że docenia wysiłki wszystkich, którzy walczą z Covid-19.



Wiem, że bardzo się starają, żeby wirus zniknął, doceniam to i miejmy nadzieję, że wkrótce będziemy od niego wolni - podsumował Djokovic.



Ostatnim jego występem była listopadowa impreza masters w Turynie, w której udział zakończył na półfinale. Ma wrócić do gry w przyszłym tygodniu w Dubaju.