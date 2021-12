Ściganie na piaskach w Arabii Saudyjskiej rozpocznie się pierwszego stycznia. Dwie załogi Cobant Energylandia Rally Team wyruszyły już na najtrudniejszy rajd świata - Dakar. Michał Goczał i Szymon Gospodarczyk oraz Marek Goczał i Łukasz Łaskawiec są wymieniani w gronie faworytów w klasyfikacji T4 czyli lekkich samochodów. "Na poprzednim Dakarze zajęliśmy pierwsze i drugie miejsce w kategorii debiutantów. Chciałbym, żebyśmy to przenieśli do klasyfikacji generalnej" - zaznacza Michał Goczał, z którym o drugim starcie w Dakarze, przygotowaniach do niego, a także celach na rajd rozmawiał Wojciech Marczyk z redakcji sportowej RMF FM.

REKLAMA