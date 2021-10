Jan Błachowicz po raz drugi stanie do walki w obronie mistrzowskiego pasa w wadze półciężkiej w federacji UFC! W walce wieczoru na gali w Abu Zabi jego rywalem będzie Brazylijczyk Glover Teixeira. Błachowicz swój pas zdobył właśnie w stolicy Zjednoczonych Emiratów Arabskich i również tam chce go obronić. Początek walk z karty głównej w sobotę o 20:00.

Jan Błachowicz / Leszek Szymański / PAP

Jestem gotowy do walki w pełnym dystansie, ale mam nadzieję, ze zakończę to wcześniej. Wizualizuję sobie nokaut w drugiej lub trzeciej rundzie. Oczywiście na moją korzyść. Będę tego nokautu szukał. Trzeba być jednak gotowym na każdy scenariusz. Wizualizacja to jedno, a prawdziwa walka to drugie - mówił Jan Błachowicz.

Kim jest Teixeira?

Bilans walk 41-letniego Teixeiry to 32 zwycięstwa i siedem porażek. Pas mistrzowski bez powodzenia próbował zdobyć już w 2014 roku. W kolejnych latach walczył ze zmiennym szczęściem, ale od 2019 roku może się pochwalić serią pięciu wygranych, z czego cztery pojedynki rozstrzygnął przed czasem.

W jego przypadku nokauty biorą się z tego, że umiejętnie męczy swoich rywali w parterze. Trzeba na to uważać, nawet wtedy, jak się go trafi. Nie wiem, czy udaje, że jest trafiony, ale wówczas dobrze wciąga przeciwników w swoją grę. Nie można się wówczas podpali - podkreślił Błachowicz.

Ostatni tydzień przygotowań

Polak wraz z całym sztabem od tygodnia jest już w Abu Zabi. Poleciał tam odpowiednio wcześniej, żeby przygotować organizm do tamtejszych warunków. Błachowicz zaznaczył, że niewielka różnica czasu pomiędzy Polską a Abu Zabi to (biorąc pod uwagę czas letni) zaledwie dwie godziny.

Nie ma jet lagu - podkreślił polski wojownik, który dodał, że 90 procent czasu spędzał w hotelu, gdzie przygotowywał się do walki. Sztab zrezygnował już z obciążających treningów i postawił na "wyświeżenie" organizmu zawodnika. Wiadomo natomiast, że Błachowicz trenował wieczorem, by - jak sam mówił - "serducho zabiło" właśnie w porze walki z Gloverem.

Kiedy walka?

Pojedynek Błachowicz - Teixeira będzie walką wieczoru sobotniej gali. To oznacza, że prawdopodobnie nie rozpocznie się przed godziną 23 czasu polskiego.

W Ultimate Fighting Championship 38-letni Błachowicz (28-8) występuje od 2014 roku. 27 września 2020 na gali UFC 253, również w Abu Zabi, zdobył wakujący tytuł mistrza federacji UFC. Pokonał wówczas Amerykanina Dominicka Reyesa przez TKO w drugiej rundzie.