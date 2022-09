Już w piątek - w 10. kolejce Fortuna I Ligi - prowadzący w tabeli Ruch Chorzów zmierzy się z Zagłębiem Sosnowiec. Dla obu drużyn to niezwykle ważne spotkanie. Reklamowane jako „Święta Wojna”. To starcie klubu, który nie kryje swojej śląskości z zespołem ze stolicy Zagłębia Dąbrowskiego. By jednak rozluźnić atmosferę panującą przed tym starciem, oba zespoły przygotowały nietypową zapowiedź tego meczu.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Górny Śląsk z Zagłębiem różni kulturowo bardzo wiele. Na Śląsku się "godo", w Zagłębiu - mówi. To tylko jeden z przykładów. Na Śląsku je się wodzionkę, a w Zagłębiu zalewajkę. Oba regiony dzieli rzeka - Brynica. Oba regiony też od kilkudziesięciu lat istnieją wspólnie, współpracując ze sobą i tworząc Górnośląsko - Zagłębiowską Metropolię. To na trasie z Sosnowca do Katowic codziennie rano tworzą się największe korki w aglomeracji, co pokazuje przepływ ludzi między Zagłębiem a Górnym Śląskiem. Różnice pozostały więc właściwie tylko w kulturowej, ale też piłkarskiej tożsamości.

Właśnie różnice i godkę (śląską mowę) postanowiły wykorzystać oba kluby, by zapowiedzieć piątkowe starcie. Najpierw swoje wideo wrzucił Ruch. Na nagraniu dwóch pochodzących z regionu piłkarzy tłumaczy koledze z zespołu, który urodził się poza Górnym Śląskiem, jak ważny to mecz dla wszystkich fanów i piłkarzy "Niebieskich".

Klub mający swoją siedzibę przy ulicy Cichej w Chorzowie nie musiał długo czekać na odpowiedź zespołu z Sosnowca. Film pokazuje, jak piłkarze Zagłębia starają się nauczyć śląskiej godki, by lepiej rozumieć rywala na boisku.

Oby wszystkie kluby potrafiły z takim dystansem podejść do dzielących je różnić i z przymrużeniem oka napędzić zainteresowanie spotkaniem.

A na boisku Ruch ma rachunki do wyrównania. Obie drużyny spotkały się ostatnio w maju 2018 roku, czyli ponad 4 lata temu, także w I lidze. Wtedy górą było Zagłębie, które wygrało 1:0 po golu Alexandre Cristovao. Ta wygrana dała drużynie z Sosnowca awans do Ekstraklasy, zaś Ruch spadł do II ligi. Był to pierwszy spadek klubu z Chorzowa na trzeci poziom rozgrywkowy.