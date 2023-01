Magda Linette wygrała z Egipcjanką Mayar Sherif 7:5, 6:1 i awansowała do drugiej rundy wielkoszlemowego turnieju Australian Open w Melbourne. Kolejną rywalką polskiej tenisistki będzie rozstawiona z numerem 16. Estonka Anett Kontavei.

Magda Linette / Shutterstock

30-letnia poznanianka z cztery lata młodszą Egipcjanką do tej pory jeszcze nie grała. W światowym rankingu Linette zajmuje 45. miejsce, a Sherif 54. Zwiastowało to wyrównany mecz, ale był taki tylko w pierwszym secie.

Lepiej zaczęła go Sherif, która w trzecim gemie przełamała Polkę i po chwili prowadziła 3:1. Później jednak Linette serwowała już bez zarzutu, a przełamanie odrobiła w ósmym gemie wyrównując na 4:4.

Od stanu 5:5 Linette grała wręcz koncertowo i jej łupem padło aż siedem gemów z rzędu. W efekcie najpierw zwyciężyła w pierwszym secie 7:5, a w drugim błyskawicznie objęła prowadzenie 5:0.

Kilka minut później wykorzystała drugą piłkę meczową i po godzinie i 25 minutach cieszyła się z awansu do drugiej rundy.

Polka wygraną zawdzięcza m.in. bardzo uważnej grze. Popełniła tylko 12 niewymuszonych błędów, a rywalka aż 31.

Z Kontaveit, która we wtorek gładko wygrała z Austriaczką Julią Grabher 6:2, 6:3, Polka zmierzy się już w czwartek. 27-letnia Estonka ma na koncie sześć wygranych imprez WTA. W czerwcu ubiegłego roku była nawet wiceliderką światowego rankingu.

Linette ma z nią dodatni bilans - z siedmiu spotkań wygrała cztery - jednak przez ostatnie pięć lat mierzyły się tylko raz. W 2020 roku w trzeciej rundzie US Open górą była tenisistka z Tallinna.

Najlepszy wynik w Australian Open Linette osiągnęła w 2018 roku, kiedy dotarła do trzeciej rundy.



Początkowo mecz Magdy Linette z Egipcjanką Mayar Sherif był planowany na wtorek. Jednak ze względu na pogodę został przeniesiony na dziś. Wczoraj w Australii temperatura powietrza przekraczała 35 stopni Celsjusza. Wieczorem w Melbourne pojawił się natomiast ulewny deszcz.

W efekcie zgodnie z planem w turnieju Australian Open we wtorek odbyły się tylko spotkania na trzech zadaszonych kortach.