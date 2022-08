Szef zespołu Alpine Formula One Otmar Szafnauer poinformował, że o przejściu Fernando Alonso do Aston Martina dowiedział się z oficjalnego komunikatu prasowego.

Fernando Alonso / ZSOLT CZEGLEDI / PAP/EPA

Dwukrotny mistrz świata Formuły 1 Fernando Alonso od następnego sezonu będzie reprezentował barwy teamu Aston Martin. Dołącza do ekipy jako następca Niemca Sebastiana Vettela, który w zeszłym tygodniu ogłosił zakończenie kariery pod koniec obecnego sezonu.

Szef zespołu Alpine Formula One dowiedział się o przenosinach Hiszpana do innego teamu dopiero z... oficjalnego komunikatu prasowego. Decyzja Alonso o dołączeniu do Aston Martina była zaskoczeniem dla Szafnauera. Był on przekonany, że Alpine, należące do Renault, było bliskie podpisania z 41-letnim kierowcą nowego kontraktu.

Kiedy słyszysz, że inne zespoły są zainteresowane, to prawdopodobnie są dyskusje, które miały miejsce... Aczkolwiek byłem przekonany, że nawet z dyskusjami, a nie ma nic złego w eksploracji, byliśmy bardzo blisko kompromisu. Więc tak, pierwszym potwierdzeniem jakie otrzymałem była informacja prasowa. Wcześniej zadałem Fernando pytanie, na które odpowiedział mi "Nie, nie, nic nie podpisałem", więc byłem lekko zdziwiony - podkreślił szef teamu.

Szafnauer powiedział, że Alpine zaoferowało Alonso przedłużenie kontraktu gwarantujące mu miejsce w składzie na sezon 2023 z opcją przedłużenia o kolejny rok.

Zaproponowaliśmy umowę jeden plus jeden i dyskutowaliśmy z Fernando. Ale myślę, że on chciał więcej pewności, niezależnej od wyników. Chciał zostać dłużej i myślę, że to było sedno jego decyzji - podsumował.