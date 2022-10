Po raz drugi z rzędu Max Verstappen (Red Bull) został mistrzem świata Formuły 1. Holender obronił tytuł po przerywanym przez ulewny deszcz wyścigu o Grand Prix Japonii na torze Suzuka. Wydawało się, że Verstappen na tytuł będzie musiał poczekać do kolejnego wyścigu, ale ostatecznie przyznano mu komplet punktów, co wystarczyło do końcowego triumfu.

Max Verstappen podczas deszczowego Grand Prix Japonii / FRANCK ROBICHON / PAP/EPA Verstappen wygrał wyścig o Grand Prix Japonii i zapewnił sobie drugi z rzędu tytuł. Drugi był inny kierowca teamu Red Bull Meksykanin Sergio Perez, a trzeci Monakijczyk Charles Leclerc z Ferrari. Na mecie kolejność na drugim i trzecim miejscu była odwrotna, ale na Leclerca sędziowie nałożyli karę pięciu sekund za ścięcie tuż przed metą zakrętu, stąd jego spadek na trzecią pozycję. To spowodowało zamieszanie z końcowym rozstrzygnięciem dotyczącym tytułu mistrza świata, podobnie jak decyzja władz cyklu i Międzynarodowej Federacji Samochodowej (FIA). Choć kierowcy przejechali niewiele ponad połowę dystansu - zwycięzca ukończył 28 z zaplanowanych 53 okrążeń - to zdecydowały one, żeby przyznać komplet punktów. To sprawiło, że 25-letni Holender mógł świętować zdobycie tytułu. Organizatorzy jednak ogłosili ten fakt ponad kwadrans po zakończeniu rywalizacji. Już na początku wyścigu, na trzecim okrążeniu, zmagania przerwano z powodu ulewy. Wyścig wznowiono po ponaddwugodzinnej przerwie na 43 minuty przed końcem trzygodzinnego limitu czasu. Zobacz również: MŚ Ironman w triathlonie: Triumf Idena, Wilkowiecki - 39.

