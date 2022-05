14. Spotkanie Przyjaciół na Kasprowym Wierchu. Modlitwa o zakończenie wojny i pokój w Ukrainie odbędzie się w niedzielę o 13 na Kasprowym Wierchu. To specjalne wydarzenie ma połączyć Polaków i Ukraińców we wspólnocie - msza zostanie odprawiona w dwóch obrządkach.

Zdj. ilustracyjne / Shutterstock

W niedzielę 8 maja odbędzie się 14. Spotkanie Przyjaciół na Kasprowym Wierchu, połączone z mszą świętą. Na szczycie spotkają się Polacy i Ukraińcy, a dzięki odprawionej w dwóch obrządkach mszy, połączą się we wspólnej modlitwie o zakończenie wojny i pokój.

Spod Kasprowego Wierchu, czego doświadczamy już od kilkunastu lat, widać doskonale, że nasze codzienne zmartwienia, różne nasze dyskusje, waśnie, spory, konflikty są zupełnie nieistotne. Widać świat w zupełnie innych proporcjach, tych, w których zachowania ludzi mają największe znaczenie dla naszej przyszłości. Zarówno tej indywidualnej, jak i społecznej - mówił Rafał Sonik przedsiębiorca i inicjator Spotkań Przyjaciół na Kasprowym Wierchu.

W najbliższą niedzielę, na szczycie Kasprowego Wierchu wspólnie z naszymi gośćmi z Ukrainy oraz z Polakami, zarówno z Podhala, jak i różnych innych miejsc Polski, będziemy wspólnie modlić się o pokój i zaprzestanie ludobójstwa, podczas wspólnej mszy i modlitwy na Kasprowym Wierchu. Teraz największym wyzwaniem jest to, żebyśmy uchodźców, uciekinierów, tych, którzy tego po prostu potrzebują, przyjęli godnie, ciepło. Przyjęli jak braci i siostry. To równie dobrze my, Polacy i każdy inny naród wokół Rosji, Białorusi i Ukrainy, mógłby być w tej sytuacji, w której teraz znalazła się Ukraina - dodał organizator.

Tym razem, po raz pierwszy od 15 lat, będzie to msza według dwóch obrządków, czyli rzymsko i greko-katolickiego. Chcemy uhonorować naszych ukraińskich gości, żeby widzieli, że nasz kościół jest najbardziej otwarty na wszystkich. Bez ścian, okien, pod gołym niebem, jest otwarty na każdego. Na tych wierzących i to niezależnie w co wierzących, jak i tych, którzy po prostu potrzebują duchowego przeżycia. Duchowego wzmocnienia, które stamtąd będziemy wysyłać również do walczących w Ukrainie - mówił Sonik.

Mamy do czynienia z zupełnie bezprecedensowym wydarzeniem w Europie. Rozgrywa się dramat, ludobójstwo, bombardowania, ataki rakietowe. Nie możemy być obojętni. Nie możemy udawać, że to się nie dzieje. Nikt z nas nie może udawać, że to nie ma wpływu na nasze życie. Ma i to ogromny. To od nas, od każdego z nas zależy, czy będziemy żyli w Polsce w symbiozie, w zgodzie, w braterstwie i w relacjach, które budują, a nie które niszczą. Jesteśmy świadkami wielkich wydarzeń historycznych - podkreślił organizator wydarzenia.

14. Spotkanie Przyjaciół na Kasprowym Wierchu

W niedzielę 8 maja, od 7:00 uczestnicy wydarzenia będą wjeżdżać koleją na Kasprowy Wierch. Już od 9:00 trwać będą pokazy archiwalnych filmów oraz prezentacja reportażu i zdjęć o polskich wolontariuszach oraz lokalnej pomocy dla Ukrainy.

O 13:00 rozpocznie się msza o pokój w Ukrainie i na świecie, kościołów i wiernych Ukrainy oraz Polski.

Wspólny czas uczestnicy mogą spędzić aż do ostatniego zjazdu kolejki o godzinie 17:00. Zaplanowano też występy muzyczne z udziałem zespołów z Ukrainy. Organizatorem wydarzenia są: Nasz Kasprowy oraz Stowarzyszenie Czysta Polska. Partnerami zostali Tatrzański Park Narodowy i Polskie Koleje Linowe.