Szerpowie Nadziei 2023 to wydarzenie, które odbędzie w dniach 1-3 września. 135 „Skarbów” (podopiecznych) wraz z opiekunami oraz wsparciem 250 wolontariuszy „Szerpów” ruszy w Tatry spełniać swoje marzenia! W ostatni weekend trwały ćwiczenia i szkolenie uczestników. W 2021 roku inicjatywa obejmował zaledwie kilkadziesiąt osób, w 2022 było już niemal 200 osób, a w tym roku projekt Szerpowie Nadziei to wydarzenie, które skupia niemal 500 uczestników!

Przygotowania

Niemożliwe nie istnieje, ograniczenia są tylko w głowie, bo nie w nogach. W nogach jesteśmy w stanie zrobić wszystko - mówił w ubiegłym roku w radiu RMF FM Krzysztof "Sopel" Sobczyk, pomysłodawca i główny organizator akcji, dzięki której góry otworzyły się dla niepełnosprawnych. O historii tego pomysłu można przeczytać w artykule w portalu RMF24.pl.

Od piątku do niedzieli w bazie usytuowanej w Bukowinie Tatrzańskiej oraz na tatrzańskich szlakach trwały przygotowania i szkolenia. Kapryśna pogoda zmieniła trochę plany, tak więc zamiast w sobotę, dopiero w niedzielę ekipy "Szerpów" i ich "Skarbów" ruszyły w kierunku Rusinowej Polany, Gęsiej Szyi oraz Giewontu. Tuż popołudniu wszyscy zameldowali się na szczytach. Organizatorzy testowali nowy sprzęt oraz nowe techniki, dzięki którym możliwy będzie do zrealizowania w tym roku niezwykle ambitny cel - wejście z niepełnosprawnymi na Rysy!

Organizacja

Uczestnicy zwani "Skarbami" to 78 dzieci oraz 57 dorosłych w przedziale od 5. do 50. roku życia dotkniętych różnym stopniem oraz formą niepełnosprawności. W tym roku wyprawy ruszą na Morskie Oko, Rysy, Rusinową Polanę, Kasprowy Wierch, Kościelec i kilka innych dostosowanych do możliwości "Skarbów" miejsc. Podzieleni na zespoły wolontariusze przez kilka miesięcy przechodzą kursy pomocy przedmedycznej, łączności radiowej, technik linowych niezbędnych do pokonywania najbardziej wymagających szlaków. Według planu, w piątek 1.09 - Szerpowie i Skarby będą mieli czas na integrację i rozmowy, a także powtórzenie wiedzy wyniesionej ze szkoleń, w sobotę 2.09 - ruszą spełniać na trasy spełniać swoje marzenia, zaś w niedzielę 3.09 odbędzie się Giełda Aktywności Outdoroowych dla osób z niepełnosprawnościami oraz oficjalne zakończenie wydarzenia. Jak w poprzednich latach base campem (obóz bazowy) wydarzenia będzie piękne Schronisko Głodówka, które przez trzy dni stanie się domem i bazą wypadową dla całej ekipy.

Wsparcie

W organizację akcji zaangażowało się wiele organizacji, instytucji i firm prywatnych, między innymi Centrum Rehabilitacji Dziecięcej Iskierka, Akademia Animatorów Dobra, Klub Szare Morsy, Hufiec ZHP Oława, Zakon Maltański Polska Order of Malta Poland oraz Caritas Archidiecezji Katowickiej. Organizatorem jest Chorągiew Śląska ZHP, zaś patronuje Fundacja Dzieciom "Zdążyć z Pomocą".

