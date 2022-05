We wszystkie wakacyjne weekendy będą kursować zabytkowe pociągi retro, sformowane ze zbiorów Skansenu Taboru Kolejowego w Chabówce. Przejadą one fragmentem Galicyjskiej Kolei Transwersalnej z Chabówki do Kasiny Wielkiej i z powrotem.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Pociągi retro złożone z lokomotywy parowej i wagonów sprzed 80 lat pojadą fragmentem Galicyjskiej Kolei Transwersalnej z Chabówki do Kasiny Wielkiej i z powrotem.

Będzie to dla wszystkich pełna niezapomnianych wrażeń niepowtarzalna forma aktywnego wypoczynku, tym bardziej, że w tym roku wydłużamy relację pociągów z Chabówki przez Rabkę Zdrój do Kasiny Wielkiej u stóp Śnieżnicy - zapowiedział Maciej Panasiewicz, naczelnik Skansenu Taboru Kolejowego w Chabówce

Kasina Wielka - jak podkreślają organizatorzy- to jedna z najpiękniej i najwyżej położonych stacji kolejowych w Polsce. To właśnie tam sceny do swoich filmów kręcili laureaci Oscarów, Steven Spielberg i Andrzej Wajda.

Podczas 1,5 godzinnego postoju na stacji w tej miejscowości, pasażerowie pociągu będą mogli skorzystać z przejazdu krzesełkową koleją linową na Śnieżnicę, skąd można podziwiać panoramę Beskidu Wyspowego i Pogórza Wielickiego.

Według organizatorów wycieczka pociągiem retro to okazja do przejazdu po nieczynnym na co dzień, jednym z najpiękniejszych fragmentów Galicyjskiej Kolei Transwersalnej, która do dziś zachowała swój niepowtarzalny, oryginalny i historyczny wygląd.