16-latek siedział za kierownicą samochodu i nie zatrzymał się do kontroli w Bukowinie Tatrzańskiej. Przyspieszył i zaczął uciekać przed oznakowanym radiowozem. Pościg zakończył się, kiedy kierowca audi stracił panowanie nad pojazdem i wpadł do rowu.

Samochód wjechał do rowu / Policja Zakopane / Policja

Policjanci zatrzymali kierowcę i dwoje pasażerów. Audi prowadził 16-latek z powiatu tatrzańskiego bez prawa jazdy.

Nieletni zostali przekazani rodzicom. Ich zachowanie oceni także sąd rodzinny

Policjanci przypominają, że każdy, kto prowadzi pojazd nie mając do tego uprawnień, podlega karze grzywny. I choć młodzi ludzie myślą, że nie poniosą odpowiedzialności, bo są jeszcze dziećmi, sąd rodzinny może orzec zakaz prowadzenia pojazdów do 21 roku życia. Konsekwencje ponosi także osoba, która pozwala na to, by za kierownicą siadł nieletni.