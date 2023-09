Milion 732 tysiące turystów odwiedziło Tatry w minione wakacje. Chociaż to imponująca liczba, to jednak daleka od frekwencyjnego rekordu. W 2021 roku w wakacje po polskich Tatrach wędrowało milion 909,5 tysiąca osób - podsumował Tatrzański Park Narodowy (TPN).

Kolejna na Kasprowy Wierch/ Zdj. ilustracyjne / Shutterstock

Tradycyjnie najwięcej turystów w Tatry wybrało się w sierpniu, bo w tym miesiącu w granice TPN weszło 912 tys. 188 osób. W lipcu natomiast po szlakach wędrowało 819 tys. 760 turystów.



Największą popularnością podczas wakacji cieszył się szlak do Morskiego Oka, którym w lipcu i sierpniu wędrowało ponad 414 tys. turystów. Kolejna w rankingu popularności okazała się Dolina Kościeliska, którą w tym czasie wędrowało 227,6 tys. turystów. Kolejką linową na Kasprowy Wierch wjechało podczas wakacyjnych miesięcy nieco ponad 195 tys. osób.



Z danych TPN wynika, że coraz więcej turystów kupuje bilety wstępu za pośrednictwem aplikacji lub strony internetowej TPN. W lipcu i sierpniu z tej metody zakupu biletu na górskie szlaki skorzystało ponad 86 tys. osób. W ubiegłym roku w tym samym okresie z takiej możliwości skorzystało ponad 70 tys. turystów. Dzięki zakupowi e-biletu można uniknąć stania w kolejkach przed punktami sprzedaży wejściówek.



Od początku roku do końca sierpnia Tatrzański Park Narodowy odwiedziło 3 mln 346 tys. turystów. W całym ubiegłym roku było to 4 mln 580 tys. W rekordowym 2021 r. po tatrzańskich szlakach wędrowało aż 4 mln 580 tys. osób. W roku poprzedzającym pandemię covid-19, czyli w 2019 r., Tatry przemierzało 3 mln 758 tys. osób, a w 2016 r. frekwencja turystyczna w tych górach wynosiła 3,5 mln.