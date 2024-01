Wyjątkowym nagraniem podzielił się w mediach społecznościowych Tatrzański Park Narodowy. To materiał, który zarejestrowała kamera umieszczona na obroży niedźwiedzia.

Tatrzański Park Narodowy co jakiś czas dzieli się na Facebooku i Instagramie materiałami, które poszerzają wiedzę turystów na temat tarzańskiej fauny i flory. Tym razem udostępniono film, z którego można dowiedzieć się, jak wygląda świat z perspektywy niedźwiedzia.

Nagranie zarejestrowała kamera umieszczona na obroży telemetrycznej. TPN zakupił cztery takie obroże dzięki pomocy Unii Europejskiej, w ramach projektu LECA. Jak poinformowano, jeden z niedźwiedzi, któremu zdarza się podchodzić w okolice ludzkich siedzib, "pozbył się już obroży i przekazał filmy do bazy TPN".

Co można wywnioskować z filmu? Przede wszystkim punkt widzenia (niedźwiedzia - przyp. red) położony jest dość nisko (oczywiście kamera jest jeszcze niżej, na szyi). Jego wzrok do sokolich nie należy! Niedźwiedź ma za to znakomite węch i słuch, dlatego rejestrowane przez niego otoczenie dosyć wyraźnie różni się od obrazu rejestrowanego przez człowieka, typowego wzrokowca - podkreśla we wpisie Tatrzański Park Narodowy.

Taka wrażliwość zmysłów jest znakomitym przystosowaniem do życia w lesie, środowisku o ograniczonej widoczności. Węch informuje niedźwiedzia o zakopanych w lawinie kozicach, ale także o papierkach po cukierkach pozostawionych kilka godzin wcześniej na szlaku czy aromatycznie pachnących koszach na śmieci... - tłumaczy również TPN.

W Tatrach żyje obecnie ok. 50-60 niedźwiedzi, z czego po polskiej stronie stale przebywa kilkanaście sztuk. Niedźwiedzica co dwa lata rodzi zimą w gawrze od jednego do trojga młodych i opiekuje się nimi przez póltora roku.