Okres sylwestrowy w Zakopanem cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem wśród turystów chcących powitać 2023 rok pod Giewontem. Pojawiające się oferty hoteli są szybko rezerwowane, ale wiele obiektów wstrzymało się z publikacją swoich propozycji – powiedział Karol Wagner z Tatrzańskiej Izby Gospodarczej.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Właściciele hoteli czy pensjonatów, którzy wcześniej wystawili swoje oferty na sylwestra, już w zdecydowanej większości sprzedali te terminy. Dużo obiektów jednak wstrzymywało się z publikacją ofert na okres świąteczno-noworoczny z dwóch powodów. Po pierwsze nie były jeszcze znane koszty operacyjne obiektów na ten okres - chodzi o koszty energii, ceny i dostępności opału. Druga grupa hotelarzy wstrzymywała się z ofertami sylwestrowymi czekając, jakie ceny zaproponują inni - powiedział Wagner.

Dodał, że od połowy października kolejne obiekty spod Tatr decydują się na publikację swoich ofert na okres świąteczno-noworoczny i są one szybko rezerwowane. Ceny za ten okres są wyższe o około 20 proc. w stosunku do roku ubiegłego, co w całości nie odzwierciedla wzrastających kosztów utrzymania obiektów, które wzrosły szacunkowo o około 30 proc. rok do roku.

Finalnie koszty nie są przenoszone w całości na turystów, a hotelarze minimalizują swoją marżę, ważąc możliwości zakupowe Polaków - wyjaśnił Wagner.

W hotelach w Zakopanem na okres sylwestrowy można wynająć dwuosobowy pokój od około 700 zł wzwyż. U "gaździny" na obrzeżach Zakopanego pokój w tym terminie można wynająć od 100 zł za osobę.