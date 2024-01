Wzmożony ruch i trudne warunki jazdy na zakopiance. Tworzą się wielokilometrowe korki.

Korek na zakopiance / Grzegorz Momot / PAP

Zator na jezdni w kierunku Zakopanego - między Rdzawką i Klikuszową - ma około 9 kilometrów.

Na jezdni w stronę Krakowa - od Nowego Targu do Klikuszowej - korek liczy około 5 kilometrów.

Jazdy nie ułatwia intensywnie padający śnieg. W wielu miejscach samochody ślizgają się na podjazdach.

Warto dobrze przygotować się do wyjazdu, być wypoczętym. Warto śledzić komunikaty o natężeniu ruchu i jeśli to możliwe - wybierać drogi alternatywne. Choć warto pamiętać, że to są często drogi wąskie, lokalne i przy tych warunkach mogą być czasem nieprzejezdne. A jak zauważyliśmy, wielu kierowców przyjechało na oponach letnich lub wielosezonowych, co kończyło się całkowitym zablokowaniem takiej drogi - mówi rzecznik zakopiańskiej policji Roman Wieczorek.

W tej chwili korkują się także okolice Poronina i Szaflar.

